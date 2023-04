Mogliano, Quartiere Centro Sud: scarsa e inspiegabile l’assenza dei cittadini all’assemblea del 20 aprile

Tra i presenti anche il Sindaco Davide Bortolato e altri componenti della Giunta.

MOGLIANO VENETO – Si è svolta ieri sera, presso la sala del Quartiere Est, l’assemblea dei cittadini del Quartiere Centro Sud.

Presenti, oltre al Presidente della AdQ Renato Bandiziol e alcuni membri del direttivo, anche il Sindaco Davide Bortolato, il presidente del Consiglio Comunale Lino Sponchiado e Roberto Zanardo, consigliere comunale con delega al Decoro Urbano.

Tra i punti trattati, interessante l’esposizione delle opere concesse dall’Amministrazione al Quartiere, tra le quali l’installazione di una casetta in legno “multi-purpose” in prossimità dell’area Marchesi e la deviazione e collegamento tra canale scolmatore e il canale Pianton, di prossima realizzazione.

Il tutto, in correlazione con il progetto del “Parco di Mogliano”, già esposto nel masterplan presentato settimane addietro presso il centro culturale Brolo e che include, tra le opere, anche la costruzione della sede del Quartiere, tuttora mancante e necessaria in caso di partecipazione dei cittadini alla vita del quartiere stesso.

Il parco, che riguarda idealmente la lingua di terra che si estende dal “parco delle piscine” sino alle cave di Marocco, prevede la piantumazione di più di mille alberi che daranno vita a una vera e propria area boschiva, a dimostrazione dell’attenzione per l’ambiente di quest’amministrazione.

Di assoluto interesse anche il progetto per l’investimento dei fondi concessi al Comune dal PNNR. Circa 4.6milioni di euro vincolati alla costruzione o manutenzione di opere di viabilità. Nasce quindi il progetto per la realizzazione della pista ciclabile che servirà il Terraglio, dall’uscita di via Ronzinella sino al confine con il territorio di Mestre.

Ambizioso anche il progetto per pedonalizzare parte del centro storico, con il rifacimento e manutenzione della pavimentazione esistente, che verrà portata su un unico piano, con il mantenimento dei parcheggi, l’installazione di ulteriori essenze arboree e la cura di quelle già in vita.

Inspiegabilmente scarsa la partecipazione dei cittadini moglianesi, che continuano prevalentemente a utilizzare i social come sportello pubblico comunale, mai parallelamente a segnalazioni debitamente inoltrare agli uffici di competenza. L’occasione di ieri era ghiotta per poter dialogare vis-à-vis con il Primo Cittadino, sempre disponibile al confronto diretto e presente, per l’intera durata dell’assemblea.

Anche l’impegno del direttivo di Quartiere e del presidente, Renato Bandiziol, non viene di certo gratificato dalla partecipazione di tre cittadini, su un quartiere che conta, circa, 6mila abitanti. La mancanza di interesse per le attività amministrative sul territorio nasce, però, all’improvviso, quando le lamentele da esporre riguardano il singolo nucleo familiare.

Ci si chiede, quindi, se davvero abbia senso tenere in vita un’Associazione di Quartiere formata da volontari con una visione d’insieme della Comunità che rappresentano, quando la Comunità stessa dimostra disinteresse sino al momento in cui non ha necessità o criticità proprie.

Il Quartiere Centro Sud si estende dal Terraglio, sino alla Coop. Dall’area Marchesi sino a via Don Bosco (via Zermanesa), coprendo quindi anche la totalità del centro storico. Il numero di abitanti e di esercenti è di assoluto rilievo, sarebbe carino vederli partecipi anche agli incontri pubblici.