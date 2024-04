Mogliano, Piazza Civica punta sul distretto del commercio e sui quartieri

Riceviamo e pubblichiamo i punti programmatici della lista Piazza Civica.

MOGLIANO VENETO (TV) – Reperire risorse economiche per la riqualificazione di opere pubbliche finalizzate al

benessere del cittadino di oggi e di domani in una visione integrata di prevenzione, sicurezza e stile di vita sano. Si ricorda che Mogliano ha il doppio di spazi verdi pubblici di Venezia e Treviso.



Importante anche sottolineare l’avvio del primo stralcio dei lavori per la realizzazione del progetto della piscina, come testimonianza di un interesse ancora attivo di questa Amministrazione. Risanare l’ex spazio SPL (Servizi Pubblici locali spl spa) con lo scopo di renderlo luogo di aggregazione ed inclusione per giovani con età compresa tra i 13 e 16 anni.



Favorire uno stile di vita salubre promuovendo attività di adeguamento della viabilità e miglioramento dei servizi pubblici come il biglietto unico, favorendo così l’attività fisica nel primo caso ed incrementando i momenti di socializzazione nel secondo.



Continuerà la collaborazione con le scuole come luogo di cultura globalizzata ed inclusiva, il sostegno all’ indirizzo didattico Montessori ed i finanziamenti ai progetti STEM [Science (scienza), Technology (tecnologia), Engineering (ingegneria) e Mathematics (matematica)].



Valorizzare il ruolo dei Quartieri come espressione di legame diretto e reciproco tra cittadino e Pubblica Amministrazione istituendo il Punto Quartiere ove formalizzare le istanze; rappresentare la vicinanza solidale alle problematiche della popolazione di riferimento.

Sviluppare un’attrattiva politica del lavoro in tutte le sue forme considerando che in assenza del quale non c’è dignità della persona e sviluppo economico della città.



Ci proponiamo di incrementare ed efficientare il distretto del Commercio con azioni di confronto con gli addetti ai lavori per ricercare, collegialmente, le migliori iniziative possibili per sostenere le imprese esistenti e future nello sviluppo e nella stabilità di esercizio.



Garantire la sicurezza nei Quartieri con il completamento dell’installazione di telecamere, incrementare la presenza delle Forze dell’Ordine.

Sviluppare il progetto “Comunità Energetiche” qualificando la Pubblica Amministrazione come collettore degli interessi dei cittadini. Minimizzare il rischio idrogeologico con la realizzazione di argini adibiti anche a piste ciclopedonali.



Implementare la rete già esistente di interconnessione comunale.

Valorizzare, sia quantitativamente che qualitativamente, la filiera del turismo.