Mogliano, piano straordinario delle potature

“Il patrimonio arboreo pubblico a Mogliano è ricco e variegato e vanta numerose essenze. Avere tanti alberi in città è sicuramente una qualità molto positiva, ma se questi non vengono adeguatamente manutentati, possono creare disagi per le abitazioni vicine e diventare pericolosi per le persone.

Nelle scorse settimane sono state eseguite numerose manutenzioni straordinarie alle alberature sia lungo le strade sia nelle aree verdi del comune. I lavori riprenderanno dopo le festività, con importanti interventi anche nei parchi pubblici.

Per esempio sono stati potati molti imponenti platani a Bonisiolo e in altre zone della città, sono stati tolti alberi morti ed eliminati gli abeti sul perimetro del campo da calcio di Campocroce, alberature oramai marce e a rischio crollo, pericolose per i fruitori dell’impianto sportivo.

L’Amministrazione comunale, per effettuare questo importante piano di manutenzione straordinaria degli alberi, ha investito la rilevante cifra di 100mila euro. La ditta cui sono stati appaltati i lavori straordinari è la Cooperativa “Il Bozzolo Verde”, mentre i lavori di manutenzione generale ordinaria del verde durante l’anno sono svolti dal Consorzio Sociale Unitario Zorzetto tramite la Cooperativa “Non solo Verde”.

Per essere certi che queste importanti potature delle alberature vengano fatte in maniera corretta e a regola d’arte, oltre al responsabile comunale del verde, vi è la supervisione di un Dottore Forestale che svolge una vera e propria direzione dei lavori.

A Mogliano purtroppo la manutenzione straordinaria del verde è stata trascurata per molto tempo, e ovviamente quest’importante cifra di 100mila euro non è sufficiente per evadere tutta la lunga lista dei lavori.

L’appalto pluriennale per la manutenzione generale ordinaria del verde è in scadenza e a breve partirà la nuova gara d’appalto. L’Amministrazione comunale vuole prevedere maggiori risorse rispetto al passato per garantire una più efficace manutenzione ordinaria e una più diffusa manutenzione straordinaria sul territorio, tutto ciò comporta un esborso economico più alto ma anche più decoro e più sicurezza in città.

Nella futura gara per la manutenzione del verde sarà inoltre prevista la voce per le nuove piantumazioni e per le sostituzioni delle alberature morte, d’altronde è ben noto che gli alberi oltre a rendere la nostra Città più bella contribuiscono a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l’anidride carbonica.”

Il Sindaco con delega all’Ambiente Davide Bortolato e il Consigliere Delegato alle Manutenzioni Roberto Zanardo.

