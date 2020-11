Mogliano oggi ha 18 alberi in più

L’iniziativa di piantumazione ha unito giovani ambientalisti, ecoribelli, associazioni e un’azienda agricola

Come preannunciato qualche giorno fa in un nostro articolo, i gruppi FridaysForFuture ed Extinction Rebellion di Mogliano – composto da giovani e adulti – ha piantumato una ventina di alberi in una zona offerta dall’azienda agricola bio&locale La Zucca Vuota (in fondo a Via Cortellazzo).

Le piante sono arbusti e alberi nostrani (querce, biancospini, salici ecc) e sono state procurate dall’APIO (associazione cittadina che lotta contro i tumori).

“Neanche sapevamo che oggi fosse la giornata nazionale degli alberi! – dice Cesare, membro del gruppo ecoribelle e lavoratore della Zucca Vuota – infatti più che onorare la ricorrenza, il nostro obiettivo era dare un buon esempio a pubblici e privati, dimostrando che un’iniziativa come questa è semplice da organizzare e molto utile e soddisfacente. È un simbolo di vita.”

“Di certo con venti piante non salveremo il pianeta dal collasso climatico, né possiamo illuderci di essere più green o sostenibili per così poco. Ma tra una presentazione del nostro movimento e un’azione di sensibilizzazione, ogni tanto ci sta fare anche queste iniziative simboliche, in attesa che le istituzioni si rendano conto della crisi climatica ed ecologica che ci minaccia, inizino ad informare adeguatamente i cittadini, e agiscano sul serio per impedire il peggio ” dichiara Luigi, 23 anni.

Il gruppo ecologista aggiunge inoltre che chi a Mogliano o dintorni volesse seguire il loro esempio ma avesse bisogno di aiuto o consigli, può contattarli su Facebook (@FFF & XR Mogliano), Instagram (@fffxrmogliano) o via mail ([email protected]).

