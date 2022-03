Mogliano. Nuova raccolta per l’Ucraina in Piazza Caduti sabato 12 marzo

Il Comune di Mogliano Veneto, in collaborazione con la Protezione Civile, Pro Loco e Caritas, organizza una nuova raccolta di beni primari da inviare alle popolazioni ucraine duramente colpite dalla guerra.

La raccolta si svolgerà sabato 12 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Piazza Caduti (lato Monumento dei Caduti).

Ingresso in Piazza consentito alle auto in modalità drive-in.



Attenzione alle tipologie di beni da donare

• Medicinali

• Antibiotici

• Calmanti

• Pomate per ustioni

• Siringhe

• Garze e materiale sanitario in generale

• Detersivi e prodotti per l’igiene personale come salviette umide e di carta

• Viveri di pronto consumo e con lunghe date di scadenza tra i quali frutta secca

• Omogenizzati e latte in polvere

• Altri prodotti come power bank, calze termiche e solette riscaldanti per scarpe

Si chiede cortesemente la massima attenzione affinché non ci siano prodotti scaduti o con confezioni deteriorate o già aperte e che tutti i prodotti donati siano puliti, funzionanti, pronti all’uso e dignitosi per chi dovrà poi utilizzarli.

Si ricorda inoltre a chiunque avesse la disponibilità di dare ospitalità ai profughi in arrivo dall’Ucraina che è possibile rivolgersi all’Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di Mogliano Veneto al numero 041.5930609.