Mogliano, nuova distribuzione gratuita ai cittadini del larvicida eco-friendly

Venerdì 26 giugno, Piazza Donatori di Sangue, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Prosegue la campagna di disinfestazione anti-larvale su tutto il territorio: l’Amministrazione Comunale e il Servizio di prevenzione dell’ULSS ricordano che la prevenzione funziona quando c’è piena collaborazione tra Comune e Cittadini.

La campagna di disinfestazione iniziata a maggio prosegue anche nel mese di giugno su tutto il territorio comunale. È noto come la zanzara si moltiplichi in presenza di accumuli di acqua stagnante, siano essi pubblici o privati.

In concomitanza con il mercato, venerdì 26 giugno in Piazza Donatori di Sangue, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sarà consegnato gratuitamente ai cittadini il larvicida da utilizzare nei ristagni d’acqua di pozzetti, griglie e scarichi dei pluviali presenti nei giardini e nei cortili privati. Il prodotto è mirato all’abbattimento delle larve di zanzara, così da evitare la trasformazione in insetti adulti pronti a pungere l’uomo.

Il Comune sceglie il larvicida eco-friendly. In collaborazione con “Triveneta Multiservizi”, il prodotto usato quest’anno è totalmente eco-friendly: agisce per azione fisico-meccanica e rappresenta un’azione efficace nel controllo delle larve di zanzara sia in termini di funzionalità che di profilo eco-sostenibile. È Comunque importante ricordare che, pur essendo a basso impatto ambientale, è necessario attenersi alle istruzioni e informazioni contenute nella scheda che sarà distribuita con il prodotto.

“Ringraziamo i molti cittadini che hanno aderito già a maggio a questa importante campagna per la salute di tutti – dichiara il Sindaco Davide Bortolato – è indispensabile che l’impegno comune prosegua, così da vivere un’estate in serenità. Per questo vi aspettiamo venerdì al mercato per il ritiro gratuito del prodotto larvicida”.

