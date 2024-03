Giovedì sera, presso il Teatro del Collegio Astori sono stati consegnati gli attestati regionali di formazione ai 90 moglianesi che hanno frequentato il corso di BLSD per l’uso del defibrillatore

MOGLIANO – Giovedì sera, presso il Teatro del Collegio Astori, ha avuto luogo un Talk promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’iniziativa “Mogliano nel Cuore, progetto di cardio-protezione della Città”, a cui ha fatto seguito la consegna ufficiale degli attestati regionali di formazione ai 90 moglianesi che nei mesi scorsi hanno frequentato con successo il corso di BLSD per l’uso del defibrillatore. Al Talk sono intervenuti prestigiosi ospiti: Dott.ssa Paola Roma, Presidente Conferenza dei Sindaci ULSS 2, Dott. Paolo Rosi, Direttore del Dipartimento Regionale Emergenza Urgenza (CREU – Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza) del Veneto, Dott.ssa Marialuisa Ferramosca, Direttore Centrale Operativa Suem 118 ULSS 2, Dott. Pietro Pugliese, già Direttore sanitario presso Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia e già Direttore centrale 118 del Lazio, e Dott. Silverio Valerio, dottore in medicina e chirurgia, Istruttore BLSD, P-BLSD e Presidente Outdoor Mogliano Veneto Nordic & Wellness ASD.

Questo evento rappresenta il seguito del progetto iniziato dopo la pandemia, che ha visto la posa di ben 30 defibrillatori installati in tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di rendere Mogliano Veneto una città cardio-protetta.

All’installazione dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) conclusasi a maggio 2023 è infatti seguito un corso formativo, mirato a fornire le competenze e le tecniche necessarie per l’utilizzo di tali dispositivi.

Tale progetto è frutto della collaborazione tra l’Assessorato allo Sport e l’ASD Outdoor Mogliano Veneto Nordic & Wellness, presieduta dal Dott. Silverio Valerio, il quale da anni promuove attivamente l’esercizio fisico all’aria aperta sul territorio.

«Possiamo finalmente dire che Mogliano Veneto è una città cardio-protetta. Grazie alla sinergia creatasi con l’ASD Outdoor Mogliano Veneto Nordic & Wellness, questo progetto vuole diventare un riferimento non solo per il nostro Comune ma per tutto il territorio. Ringrazio personalmente gli ospiti che, con la loro presenza, hanno dato importanza ad un progetto ambizioso.» ha dichiarato l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan.

«L’obiettivo che abbiamo raggiunto è quello di sensibilizzare la comunità e coinvolgerla attivamente nel progetto: ulteriori 90 moglianesi sono ora abilitati all’utilizzo dei defibrillatori, dispositivi salvavita dislocati su tutto il territorio comunale, e la consegna di questi attestati vuole essere un riconoscimento tangibile del loro contributo volontario e altruistico alla sicurezza della comunità.» ha chiosato il Sindaco Davide Bortolato.