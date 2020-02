Mogliano: lunedì presentazione bando regionale per contributi alle imprese giovanili

CONTRIBUTI DEL 30% ALLE IMPRESE GIOVANILI. LUNEDI’ 17 PRESENTAZIONE DEL BANDO REGIONALE A MOGLIANO VENETO

Evento a cura di Formaset in collaborazione con il Comune

Al via il bando regionale per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese giovanili. È questo il tema dell’incontro di presentazione, organizzato da Formaset Scarl nell’ambito della co-progettazione in materia di politiche giovanili con il Comune di Mogliano Veneto, che si terrà lunedì 17 febbraio presso la biblioteca comunale alle ore 17.

Le agevolazioni previste dal bando, di cui potranno usufruire i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti titolari di una Pmi, sono un contributo a fondo perduto pari al 30% del costo dell’investimento ammissibile.

Nel corso dell’incontro verranno presentate inoltre le ulteriori opportunità offerte ai giovani dal progetto finanziato dal Comune, tramite il quale si intende aiutare i giovani nella realizzazione dei loro progetti imprenditoriali e supportarli nella ricerca di un impiego con orientamento e ricerca attiva di lavoro, formazione pre e post assunzione, tirocini retribuiti anche all’estero, corsi e finanziamenti per mettersi in proprio, incentivi all’assunzione di giovani per le imprese.

L’evento è gratuito e richiede un’iscrizione online al sito https://www.eventbrite.it/e/93535339719.

