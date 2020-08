Mogliano. L’opposizione critica le scelte del Sindaco, ma il Sindaco replica

Riceviamo il seguente comunicato delle opposizioni in Consiglio Comunale.

Apprendiamo con una certa mestizia, ma senza particolare stupore, che “la Montagna ha partorito il topolino”: Dopo ben 6 mesi,con colpevole ritardo, il Sindaco di Mogliano si è fatto dettare dalla Lega Provinciale le direttive che per legge gli competono.

Il nuovo Assessore alla sicurezza , vacante dal 4 marzo 2020 dopo le dimissioni per illecito di Albanese, non è affatto un uomo di fiducia, non si è speso a Mogliano in campagna elettorale, ma è semplicemente uno sconosciuto alla popolazione Moglianese che già ricopre il ruolo di Consigliere Comunale nel vicino Comune di Roncade.

Evidenti le imposizioni del partito Lega Nord. Un uomo sponsorizzato da Da Re nel Luglio del 2018, oggi da Barbisan (uno dei Consiglieri Regionali, stipendiato con 10.000 euro al mese, escluso dalla prossima tornata elettorale per aver richiesto allo Stato il bonus di 600 euro per emergenza Covid-19).

Non avendo ottenuto nulla da queste sponsorizzazioni, quello dell’assessorato a Mogliano pare quasi un risarcimento politico.

Grave che il Sindaco Davide Bortolato si sia, servilmente, prestato a tale teatrino.

L’incarico assegnato al neofito Assessore ha comunque implicato anche un rimpasto di deleghe.

Si boccia l’operato dell’Ass.Tochet scorporando dalle Politiche Sociali le Politiche Abitative, delega data al neo Assessore. Un referato così delicato, come quello al Sociale, non aveva mai visto, per opportunità, una tale diaspora.

Altrettanto si fa con l’Ass.re Cocito in materia di Urbanistica, togliendole la delega a favore del Sindaco, che a sua volta le cede la “patata bollente” Bilancio, fino a qui referato disastroso nelle scelte.

Dopo 6 mesi di attesa in cui la Città di Mogliano Veneto è stata privata di un Assessore dedicato al delicato tema della Sicurezza, peraltro “cavallo di battaglia della Lega” in campagna elettorale, dopo le dimissioni del precedente Assessore per essersi auto denunciato alle Autorità per comportamenti passibili di reato, apprendiamo che il Sindaco non decide nulla, demanda al Partito Provinciale le nomine del nuovo Assessore e cancella anche, evidentemente ritenendole inadeguate, le sue stesse precedenti scelte in materia di deleghe amministrative.

Un’anno disastroso usando un eufemismo; emergenza Covid-19 esclusa.

Democratici per Mogliano

Carola Arena Sindaco – Mogliano 2024

Mogliano Bene Comune

Il Sindaco Davide Bortolato risponde immediatamente.

“Paradossale un attacco di così bassa caratura, – precisa il Sindaco Bortolato – d’altronde qualcuno si dimentica di essere l’ex ViceSindaco di Mogliano pur provenendo da Pieve di Soligo e risiedendo a Preganziol; se poi ricordiamo il grande interesse avuto per le sorti della città dell’ex Sindaco, nonché consigliere dimissionario Carola Arena, sono assolutamente felice di aver fatto una scelta del genere che guarda le capacità amministrative e la visione condivisa di città.”

“Non avendo argomenti concreti su cui orientare la loro azione amministrativa fantasma si limitano al chiacchiericcio da bar.” Conclude il Sindaco.

