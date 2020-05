Mogliano, l’amministrazione continua ad aiutare commercianti e pubblici esercizi

Sconti considerevoli nei parcheggi della Città di Mogliano Veneto per favorire il flusso di avventori del commercio in città da lunedì 1 giugno: completamente gratuita la seconda mezz’ora di sosta.

“Vogliamo garantire alle persone la possibilità di fermarsi più tempo in città – dichiara il Sindaco – senza dimenticare che le linee guida sul distanziamento sociale hanno richiesto ai commercianti di erogare i loro servizi in maniera contingentata, accogliendo meno clienti e quindi allungando naturalmente i tempi di attesa. Quest’Amministrazione intende mettere nelle condizioni gli operatori economici della città di offrire un servizio eccellente in tempi snelli”.

Altra grande novità è l’applicazione dell’articolo 181 del Decreto Rilancio, relativo ai plateatici dei pubblici esercizi.

Come da decreto, è sancita la gratuità dell’utilizzo del suolo pubblico con finalità di plateatico fino al 31 ottobre 2020 e la possibilità di ampliare la superficie di occupazione; l’esercente potrà presentare la richiesta smart, con specifica modulistica, in modalità telematica e senza dover sostenere alcuna imposta di bollo.

La novità introdotta dall’Amministrazione Comunale è l’estensione della possibilità d’invio della domanda in forma agile anche a tutti i commercianti che non rientrano nelle categorie dei pubblici esercizi.

Inoltre, l’Amministrazione sta valutando e pianificando una temporanea chiusura di alcune zone o vie della città da metà giugno, così da sostenere anche l’imprenditore che non può vantare/ampliare il proprio plateatico, facendo fruire al contempo l’interezza della città ai Moglianesi.

“È sempre fondamentale progettare e modulare in divenire il plafond di aiuti – dichiara il Vicesindaco Giorgio Copparoni con delega al Commercio e alle Attività Produttive – noi siamo in prima linea per garantire a tutto il tessuto socio economico di Mogliano di essere concorrenziale, di eccellenza e di potersi rialzare rapidamente dall’emergenza sanitaria”.

