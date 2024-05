Mogliano: la Lega ha presentato la sua lista per le amministrative

Agli elettori chiediamo fiducia

MOGLIANO VENETO. Sabato 18 maggio alla Casetta Rossa, luogo storico della città, la Lega ha presentato la lista delle candidature per le prossime elezioni dell’8-9-giugno, a sostegno del candidato sindaco Davide Bortolato. Presenti i volti storici che, da sempre, hanno militato nel partito. Nella lista, oltre a figure che hanno ricoperto importanti ruoli amministrativi come Leonardo Muraro , la consigliera Tiziana Leula e molti volti nuovi di giovani e donne.

Presenti il parlamentare Gianangelo Bof e Roberto Bet, consigliere regionale che ha parlato del futuro ruolo dei comuni nell’ambito dell’autonomia. Durante gli interventi è stato sottolineato come il sindaco Bortolato abbia riportato la città di al centro di una rete di comuni per gestire una fase amministrativa ultracomunale in cui Mogliano è stata capofila e partner fondamentale. La parlamentare europea Alessandra Basso, candidata per la Lega nella circoscrizione del Nord Est, ha sottolineato la necessità di avere un’adeguata rappresentanza al Parlamento Europeo “perché l’80% delle decisioni che ci riguardano passano dalla UE”.

“Non siamo le figurine di Bortolato, come qualche avversario vorrebbe far credere. Noi siamo un partito storico, da decenni presente in Consiglio comunale, che ha vinto le elezioni amministrative ed ha governato per due mandati. Nel quinquennio appena trascorso abbiamo raggiunto importanti obiettivi. Chiediamo di nuovo la fiducia ai cittadini per raggiungere i risultati previsti in un arco decennale” ha specificato Carlo Albanese, segretario locale della Lega.

Tra i punti principali del programma sicurezza, integrazione, partecipazione attiva e cultura. Luciana Ermini