Mogliano, il nuovo “Progetto Zone 30”: per una città più vivibile e sicura

Mogliano Veneto, L’Amministrazione Comunale ha recentemente dato il via al nuovo Progetto Zone 30. Tre i Quartieri coinvolti: nel Quartiere Ovest è interessata tutta la zona che incide tra via Monte Ortigara, via Monte Pasubio, via Ghetto, via Roma e via Selve; nel Quartiere Sud Area Marchesi la Zona 30 riguarda via Ferretto, via Ca’ Marchesi e tutte le strade fino ad arrivare a Piazza Berto. Infine il Quartiere Torni, con la Zona 30 istituita in via del Cotone e in via Ilaria Alpi.

Le zone citate sono tra quelle più densamente popolate: nasce da qui la scelta dell’Amministrazione Comunale, attenta a promuovere mobilità lenta, favorendo pedoni, ciclisti e micro mobilità.

L’attuale periodo storico ha messo più volte in discussione la tutela della salute dei cittadini e le regole di mobilità urbana. I posti ridotti negli autobus, le nuove norme di sicurezza portano inevitabilmente a promuovere e favorire un modo di viaggiare più sicuro e dolce.

“Questo particolare momento impone un approccio alla mobilità guidato da spirito rinnovatore e avanguardista – dichiara il Sindaco Davide Bortolato – le norme del distanziamento sociale ci accompagneranno ancora per un tempo a noi sconosciuto. Dobbiamo comunque favorire una tipologia di mobilità Smart e Green: inserendo il limite di velocità a 30 km/h possiamo dichiarare le zone residenziali sopra citate come pioniere della mobilità alternativa”.

La Zona 30 è una forma d’intervento urbanistico per la moderazione del traffico nella viabilità urbana introdotta in Italia nel 1995, all’interno delle direttive per la redazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT). È un’area dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50, previsti dal codice stradale.

La minore velocità consentita permette una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni.

L’istituzione di una Zona 30 comporta un aumento della sicurezza stradale: abbassando la velocità dai 50 km/h ai 30 km/h, si riduce infatti di oltre la metà lo spazio di arresto e si aumenta il raggio del cono visivo di chi conduce il veicolo. Le statistiche indicano che nelle Zone 30 si riduce il numero di incidenti e di feriti.

Inoltre, con l’istituzione di una Zona 30 si riduce la fase di accelerazione dei veicoli, con conseguente diminuzione del consumo di carburante, di emissioni inquinanti e della rumorosità del traffico.

“Istituire una Zona 30 significa avere un quartiere in cui un bambino può andare a scuola da solo in totale sicurezza, un anziano può attraversare la strada senza paura, in sintesi avere quartieri più sicuri e sani”, prosegue il Sindaco di Mogliano. “Infatti, come ricordato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esposizione a un alto rumore di fondo disturba la qualità del sonno, provoca malattie cardiovascolari e disturbi nel comportamento. C’è da dire però, che purtroppo non tutti i quartieri possono diventare “Zone 30” perché mancanti dei requisiti richiesti dal Codice della Strada”.

“Mogliano ha tutte le carte in regola per vivere questa nuova realtà: la mobilità cittadina nell’immediato e in questo periodo post Covid dovrà sempre più parlare di emissioni “zero”, sostenibilità e sicurezza stradale”, conclude Bortolato.

