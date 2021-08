Mogliano. Furto questa notte in gioielleria in Galleria Avogadro

Stanotte alle ore 04.00 circa ignoti si introducevano, mediante effrazione porta ingresso, interno gioielleria sita in galleria Avogadro di Mogliano Veneto, riuscendo ad asportare gioielli e preziosi. Tempestivo intervento pattuglia militari dell’Arma di Mogliano Veneto consentiva intercettare auto malfattori in fuga, una bmw serie 5 con targa straniera sulla quale sono in corso accertamenti, che successivamente urtava spartitraffico stradale e veniva abbandonata in loco dagli autori del reato con parte della refurtiva. Da prima ricostruzione pare che i malviventi, travisati da passamontagna, fossero due oltre a un complice che li attendeva in auto.