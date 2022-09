Mogliano, Festa del Volontariato Sociale e della Sicurezza. La città si anima con le tantissime associazioni del territorio

Torna la Festa del Volontariato Sociale, quest’anno dedicata anche alla Sicurezza, oggi, domenica 11 settembre, in Piazza Caduti a Mogliano Veneto.

Sarà l’occasione, per la cittadinanza, di incontrare le persone che compongono il mondo del volontariato moglianese e approfondire i rispettivi progetti, in un contesto di festa.

La giornata, che prenderà avvio alle ore 10 e proseguirà fino alle ore 19, sarà arricchita da esibizioni, animazioni e sfilate.

Questo il programma:

10.00 Saluto delle Autorità

10.30 Sfilata cani da salvataggio Associazione Snat99 Soccorso Nautico Terranova

10.45 Percorso educazione stradale in bici per bambini delle scuole primarie

11.00 Dimostrazione Protezione Civile Mogliano Veneto

11.30 Dimostrazione Croce Rossa Italiana

11.45 Lettura favole e filastrocche a cura di Auser

12.15 Esibizione Rap Associazione Ceis

14.30 Caccia al tesoro per bambini

16.15 Balletto Associazione Fattibillimo

16.30 Gara non competitiva Amici a 4 Zampe

17.15 Dimostrazione Croce Rossa Italiana sulla disostruzione pediatrica

17.30 Concerto musicale di Erica Boschiero e Francesca Gallo

Oltre alle iniziative in programma, durante l’intera giornata ci sarà la possibilità di assistere all’esibizione del drone delle Forze dell’Ordine in volo e alle simulazioni della Polizia Locale alla guida di una moto.

L’associazione Millennials sarà inoltre a disposizione di quanti vorranno cimentarsi con spirito creativo con le bombolette spray e la Cooperativa Orchidea delizierà i più piccoli con lo zucchero filato.

«I volontari sono il tesoro più prezioso che abbiamo a Mogliano – dichiara il Sindaco Davide Bortolato – e proprio per celebrare e far conoscere le tante associazioni di volontariato moglianesi abbiamo deciso di dedicare loro questa grande festa. Tutti noi dobbiamo essere grati alle moltissime persone che donano agli altri, a titolo gratuito, parte del loro tempo e delle loro energie».

«La festa del Volontariato Sociale e della Sicurezza è diventata un evento annuale che ci consente di ringraziare tutti coloro che, in silenzio e instancabilmente, prestano la loro opera al servizio della cittadinanza – interviene l’Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Tochet. – Questo è il secondo anno che si svolge la manifestazione, pensata ed organizzata come un vero e proprio workshop conoscitivo delle diverse realtà associative; ad esempio, nel pomeriggio, vi sarà la caccia al tesoro rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie che, grazie a degli indovinelli, potranno conoscere le tante associazioni presenti».

«Quest’anno si è voluto dedicare alla manifestazione un’attenzione particolare anche alle Forze dell’Ordine presenti nel nostro territorio e a tutte quelle associazioni che hanno a che fare con la sicurezza e la tutela dell’ambiente, volontari indispensabili che fanno un grande lavoro per la Città di Mogliano» aggiunge l’Assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile, Marco Donadel.