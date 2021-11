Mogliano. Cordoglio della Cisl e della Federazione dei Pensionati per la morte di Cora Bellio: grande il suo impegno anche nel Sindacato trevigiano

Anche la Cisl, assieme alla Federazione dei Pensionati, esprime il cordoglio per la morte di Cora Bellio, mancata giovedì all’età di 93 anni. Cora è stata la prima sindaca donna di Mogliano negli anni Settanta, staffetta partigiana e attivista della Fnp trevigiana e veneta. Bellio ha affiancato all’impegno pubblico l’attivismo nel sindacato Cisl, prima nella Scuola, poi, una volta andata in pensione, all’interno del Coordinamento Donne della Fnp di Treviso, di cui è stata responsabile, e nel Coordinamento Donne del Veneto. Era nel Consiglio generale della Cisl territoriale, della Fnp locale e nazionale.

“Cora – affermano il segretario generale della Cisl Belluno Treviso Massimiliano Paglini e il segretario generale della Fnp territoriale Franco Marcuzzo – ha lasciato il segno nella Cisl, era bravissima a coinvolgere le persone nelle sue battaglie, alcune della quali condivise con Tina Anselmi, era grande la sua attenzione e il suo impegno per migliorare le condizione delle donne, in particolare ha fatto molto per la dignità delle donne anziane, questione spesso data per scontata o dimenticata, e in questo senso è stata fra le prima ad aprire la discussione sulla necessità di una legge sulla non autosufficienza”.