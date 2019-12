Mogliano. Convocazione del Consiglio comunale

Si avvisa la cittadinanza moglianese che è stato convocato un Consiglio comunale in data 30 dicembre alle ore 17 presso la Sala consiliare del Municipio.

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni.

2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Mogliano Veneto – Adozione del piano delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 – Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione anno 2018 – art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ss.mm.ii.

3. Imposta Unica Comunale I.U.C. – individuazione servizi indivisibili, conferma aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2020.

4. Addizionale comunale IRPEF – Conferma delle aliquote e soglia di esenzione per l’anno 2020.

5. L.R. 20 agosto 1987, n. 44 – Disciplina di ripartizione delle quote dei proventi dagli oneri di urbanizzazione.

6. Verifica quantità e qualità aree PEEP che possono essere cedute in diritto di proprietà o concesse in diritto di superficie. Determinazione prezzo di cessione.

7. Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in 133/2008 e s.m. e i.

8. Approvazione Programma Triennale 2020/2022 ed Annuale 2020 dei lavori pubblici.

9. Approvazione programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016.

10. Approvazione programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’Amministrazione (L. 244/2007 e successive modificazioni). Anno 2020.

11. Presentazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) – Approvazione.

12. Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.

13. Approvazione Convenzione tra i Comuni di Spresiano, Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Oderzo, Paese, Ponzano Veneto, Portobuffolé, Povegliano, Preganziol, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco per l’adesione al “Patto Territoriale per favorire opportunità di inserimento lavorativo ai lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate e fragili”.

14. Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale mediante la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Casier, Mogliano Veneto e Preganziol.

