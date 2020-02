E’ partita una importante iniziativa musicale patrocinata dal Comune di Mogliano. A questa iniziativa l’ Associazione Amici della Musica aderisce con entusiasmo in quanto si tratta del primo concorso musicale a carattere nazionale organizzato a Mogliano.

CONCORSO PIANISTICO NAZIONALE “UGO AMENDOLA” SCADENZA ISCRIZIONI 22 FEBBRAIO 2020, svolgimento 13 – 15 Marzo 2020

Centro Sociale Piazzale Donatori di Sangue – Mogliano V.to Ingresso libero INFO: 3451701370 www.concorsopianisticoamendola.it Facebook: Concorso Nazionale Pianistico “Ugo Amendola”

Si aprirà venerdì 13 Marzo la prima di tre giornate di audizioni della prima edizione del Concorso Pianistico Nazionale “Ugo Amendola”, organizzato dall’Associazione Konzertmusik, già presente a Mogliano con i corsi di Centrostudiomusica, presso la sala del Centro Sociale a Mogliano, piazza Donatori di Sangue.

Le tre giornate si concluderanno con il CONCERTO DEI VINCITORI PRIMI ASSOLUTI nella serata di Domenica 15 Marzo alle ore 20.30 nella stessa sala.

l Concorso è nato per iniziativa di Daniela Donaudi, docente di conservatorio, presidente e direttore artistico dell’associazione Konzertmusik e del Concorso stesso; allieva del compositore, didatta e pianista veneziano Ugo Amendola, Donaudi è stata altresì interprete di diverse composizioni pianistiche di Amendola; la Giuria si compone inoltre di illustri pianisti quali IGOR COGNOLATO (allievo di Amendola del quale ha registrato alcune composizioni disponibili in CD), GABRIELE MARIA VIANELLO MIRABELLO, GIORGIO FARINA, GIOVANNI ALVINO; il concorso è articolato in 8 categorie, dai più piccoli categoria “prime note2, ai ragazzi delle scuole medie ad indirizzo musicale, fino alla categoria F per i più grandi fino a 30 anni.

Premi in denaro, coppe, diplomi, concerti, e soprattutto registrazioni e pubblicazioni di CD.

CONTATTI:

CentroStudioMusica 3451701370, risponde DANIELA DONAUDI

mail: [email protected]

sito web: www.concorsopianisticoamendola.it

Commenta la news

commenti