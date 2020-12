Mogliano. Associazione Casa Fattibillimo. Cerimonia inaugurale

Domenica giorno 20 dicembre ore 10 presso la sede di via Bianchi, dove prima c’era la Vecchia Osteria “Bonotto” a Mogliano, si è svolta l’inaugurazione dell’Associazione di promozione sociale “Casa Fattibillimo”.

In rappresentanza del sindaco è intervenuta l’assessore alle Politiche sociali Giuliana Tochet, la quale, prima di tagliare il nastro augurale, ha pronunciato alcune appropriate parole di circostanza alle quali è seguito l’immancabile brindisi offerto agli intervenuti.

Lo scopo della iniziativa e della “Casa” è quello di intrattenere come ospiti diurni i ragazzi che presentano una qualche disabilità psicologica o soltanto motoria di gestualità.

Le Mansioni della signora Mara Girardi sono quelle di ideatrice dell’idea e Direttrice Responsabile della Casa per dar vita alla quale si è reso necessario acquistare la proprietà dell’intero immobile con la partecipazione di alcuni Soci volontari. Anche i mobili dell’arredamento sono frutto di donazioni di Soci sostenitori dell’iniziativa. Ad uso e a disposizione degli ospiti della Casa sono stati approvvigionati dei libri e dei giochi di gruppo. L’intera iniziativa fino ad oggi è basata esclusivamente su finanziamenti volontari da parte di Soci Benefattori.

La signora Girardi non è nuova a simili imprese di altruismo e di volontariato a beneficio dei più deboli. È promotrice infatti dell’iniziativa di accompagnare “gente anziana” o che comunque ha problemi di deambulazione a camminare per le vie della periferia della nostra città onde favorire la circolazione del sangue e combattere e prevenire reumatismi, artrosi e patologie simili. Intervistata dichiara che la cerimonia odierna “non è altro che il coronamento di un progetto e di un sogno mio personale, nato tempo addietro e che oggi si realizza, rivolto ai più deboli e meno fortunati della nostra società”.

La Casa conta già adesso 26 ospiti disabili e 18 animatrici. Per tutti coloro che volessero prestare la loro opera come animatori-animatrici in questa “pia” opera a svolgere in essa un’azione di volontariato possono mettersi in contatto direttamente con la signora Girardi (349 771 0875).

Da parte della Direzione e della Redazione al completo de “Il Nuovo Terraglio”, vanno illimitate le nostre congratulazioni in primis alla signora Mara Girardi assieme a quelle alle sue preziose collaboratrici.

Nuccio Sapuppo

