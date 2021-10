Mogliano. Amici della Musica. Viaggio a Genova 27-30 novembre 2021

Pubblichiamo comunicato dell’associazione Amici della Musica di Mogliano

Cari Soci ed amici,

abbiamo il piacere di inviare il programma del viaggio musicale che abbiamo organizzato per la fine del prossimo mese di novembre.

Ascolteremo l’opera “Bianca e Fernando” di Vincenzo Bellini (prima esecuzione in tempi moderni) diretta da Renato Renzetti al Teatro Carlo Felice di Genova.

Viaggio in pullman con partenze da Conegliano, Treviso, Mogliano Veneto.

E’ allegata la scheda di adesione per facilitare la raccolta dei dati necessari per la registrazione alberghiera. Sulla scheda si dovrà, tra l’altro, indicare la propria preferenza in alternativa tra:

la visita all’Acquario di Renzo Piano

oppure la visita al Palazzo Montanaro, dimora storica di Paul Valéry.

Preghiamo di comunicare al più presto l’adesione anche telefonicamente (Paolo 348.9025425 – Claudio 348.7265243), o meglio restituendo via mail la scheda compilata e versando l’acconto (I B A N: IT24G0707461800000000000143) per poter confermare i biglietti del Teatro. Per l’iscrizione e la partecipazione è necessaria la certificazione verde Green Pass.

