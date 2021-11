Mogliano, 510 nuovi alberi in città

Sono 510 gli alberi donati ai cittadini moglianesi che hanno partecipato a “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”, l’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto e da Veneto Agricoltura, cui ha aderito anche il Comune di Mogliano.

E proprio l’amministrazione comunale ha curato il ritiro delle giovani piante presso i vivai di Veneto Agricoltura a Montecchio Precalcino. Il Sindaco stesso, insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali,si è poi occupato della distribuzioneai cittadini oggi pomeriggio in piazza Caduti, all’interno della manifestazione San Martin a Mojan.

Le piante consegnate appartengono alla flora spontanea del Veneto e sono tipiche dell’originario bosco di pianura: tra queste, infatti, sono stati consegnati farnie, carpini, frassini ossifili o piante native di ambienti collinari o litoranei come orniello e cornetta, che si adattano alla coltivazione in giardino e soprattutto al clima. Le piantine ricevute dai cittadini moglianesi hanno una gloriosa storia alle spalle: discendono proprio dagli antichi boschi che un tempo coprivano l’intera pianura veneta, o comunque da ambienti naturali confinanti

“Un momento importante in un contesto gioioso come San Martin a Mojan, per sottolineare sempre il grande valore ecologico e per promuovere le azioni #green che fanno bene al nostro ambiente. Gli alberi sono i migliori alleati contro il cambiamento climatico e rendono più bella la nostra città – ha detto il Sindaco Davide Bortolato – per questo voglio ringraziare personalmente la Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e tutti i cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa. 510 nuovialberi, per Mogliano, diventano un grande patrimonio arboreo che si va a sommare a quello sia privato sia pubblico presente in città”.