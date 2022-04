Rugby. Mogliano 1969 – Fiamme Oro 36 – 37

Una partita sempre in bilico, con 10 mete in totale, 5 per parte, e che termina purtroppo con la sconfitta di un solo punto dei padroni di casa. Peccato perchè in varie occasioni Mogliano sembrava poter scappare via verso la vittoria, ma ogni volta gli ospiti riuscivano a recuperare e ribaltare il risultato.

Parte benissimo Mogliano con due mete nei primi 10 minuti, grazie alle marcature pesanti di pregevole fattura realizzate da D’anna e dal giovane Marini. Le Fiamme non ci stanno e, nonostante la buona difesa dei biancoblù, trovano un varco centrale segnando la meta che li porta sotto break. Pacchetti di mischia che nel primo quarto del match si equivalgono, sia in chiusa che nelle touche e rolling maul. Poi le Fiamme sembrano trovare un po’ di predominio in mischia chiusa, mentre Mogliano contrasta bene le maul e le touche, con Marini che ruba l’ovale in due occasioni su lancio avversario. Mogliano soffre troppo gli attacchi per vie centrali delle Fiamme, ma riesce a salvarsi da un’altra buona occasione degli avversari. Poi però non riesce ad evitare la seconda meta delle Fiamme, al termine di una lunga aziona caratterizzata anche da molta indisciplina dei biancoblù. Poco dopo ancora i cremisi ad affondare con Chiappini, ma bella la reazione dei ragazzi di Costanzo, che sfruttano al meglio la buona capacità di avanzamento delle proprie maul per andare a marcare la terza meta con Semenzato. Nel corso dell’azione che produce la segnatura, le Fiamme rimangono in 14 uomini grazie ad un giallo per antigioco di Marinaro.

Secondo tempo che inizia con gli ospiti in vantaggio di soli due punti. Partenza nuovamente a razzo per Mogliano, che conquista una punizione, va in touche e poi sugli sviluppi della maul, vede Finotto involarsi verso la bandierina e schiacciare in meta. La seconda meta di Marini (in corsa fino alla fine per la nomina a player of the match) conclude un altro buon momento dei biancoblù che scavano un break importante, 33 a 21. A quel punto la partita continua ad essere giocata sempre a viso aperto da entrambe le formazioni, con occasioni da una parte e dall’altra e le Fiamme che sfruttano meglio le situazioni di vantaggio. I cremisi pareggiano il conto delle mete, ormson e Di Marco si sfidano a colpi di piazzati, e alla fine la spuntano gli ospiti per un solo punto.

“Ancora una sconfitta che brucia, perdere anche stavolta, nonostante non avessimo demeritato e per un solo punto, dispiace tantissimo. Tutto l’anno è andata più o meno in questo modo, è frustrante, ogni tanto la fortuna avrebbe potuto girare dalla nostra parte. Non ci sono tante cose da dire sul match, tutti hanno cercato di dare il massimo, ma non bastato e i ragazzi avrebbero meritato di concludere questa stagione con una vittoria.”, commenta l’assistente allenatore Stefan Basson.

È finita una stagione travagliata sotto tanti punti di vista, nonostante le difficoltà avute Mogliano ha saputo reagire e conquistare la permanenza nel massimo Campionato Italiano di Rugby anche per la prossima stagione. Questo gruppo avrebbe forse meritato maggiori soddisfazioni ma l’obiettivo principale è stato comunque raggiunto. Ora un meritato riposo per quasi tutta la squadra, alcuni tra i più giovani saranno ancora impegnati con altre categorie biancoblù nelle prossime settimane. Un grosso in bocca al lupo a loro, a chi ritroveremo all’inizio del prossimo Campionato e a tutti quelli che sceglieranno di intraprendere nuove strade nell’ambito sportivo e non.

Il tabellino:

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 23 aprile 2022

Peroni TOP10, XVIII giornata

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 36-37 (19-21)

Marcatori: pt. 5′ m. D’Anna tr. Ormson (7-0); 9′ m. Marini (12-0); 16′ m. Fusari tr. Di Marco (12-7); 28′ m. Marinaro tr. Di Marco (12-14); 33′ m. Chiappini tr Di Marco (12-21); 38′ m. Semenzato tr. Ormson (19-21)

st. 41′ m. Finotto tr. Ormson (26-21); 46′ m. Marini tr Ormson (33-21); 50′ m. Chiappini (33-26); 63′ cp. Di Marco (33-29); 67′ m. Lai (33-34); 76′ cp Ormson (36-34), 78′ cp Di Marco (36-37)

Mogliano Rugby 1969: Fadalti (64′ Pavan); D’Anna, Abanga, Cerioni (55′ Caputo), Guarducci; Ormson (v.Cap.), Semenzato (55′ Fabi); Derbyshire (Cap.), Marini, Finotto; Ceccato N. (55′ Vianello), Bocchi (44′ Fantini); Spironello (44′ Alongi), Ferraro (44′ Bonanni) , Ceccato A. (60′ Ros)

all.:Salvatore Costanzo

Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Lai, Forcucci, Fusari, Marinaro (v.Cap.); Di Marco, Piva (60′ Tomaselli); De Marchi (48′ Zago), Vian, Caffini (Cap.); Chiappini (58′ D’Onofrio), Stoian; Iacob, Kudin (48′ Taddia), Iovenitti

all: Pasquale Presutti

Arb. Luca Trentin (Lecco)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Lorenzo Sacchetto (Rovigo)

Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso)

TMO: Stefano Roscini (Milano)

Cartellini: 37′ giallo a Marinaro (Fiamme Oro Rugby);

Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 5/7; Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 5/7

Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura 15° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 600.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 2; Fiamme Oro Rugby 4

Peroni Player of the Match: Arturo Fusari (Fiamme Oro Rugby)

