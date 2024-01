Modifiche alla viabilità al Lido di Venezia per lavori pubblici

L’Area Lavori pubblici, mobilità e trasporti ha emanato un’ordinanza con la quale predispone modifiche alla viabilità al Lido di Venezia in via Sandro Gallo nel tratto compreso tra via L. Marcello e via Contarini.

LIDO DI VENEZIA – Il Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti ha emanato un’ordinanza che prevede significative modifiche alla viabilità presso il Lido di Venezia, in particolare nella zona compresa tra via Sandro Gallo, via L. Marcello e via Contarini. Le misure intraprese saranno in vigore dal 15 al 23 gennaio e sono necessarie per consentire l’estensione delle fognature nel territorio, con particolare attenzione alla realizzazione delle fognature separate e al rinnovo delle reti idriche nei bacini 11-13-3-4, per un investimento totale di 5.000.000 euro.

Dal 15 al 23 gennaio

Durante questo periodo, precisamente dalle ore 8 alle ore 17, nel tratto compreso tra il civico 54 e 61 di via Sandro Gallo saranno adottate le seguenti misure:

Divieto di Fermata con Rimozione del Veicolo: nel suddetto tratto di via Sandro Gallo, sarà vietata la fermata con possibilità di rimozione del veicolo. Senso di Marcia Alternato con Semaforo: verrà istituito un senso di marcia alternato, gestito mediante impianto semaforico, al fine di regolare il flusso veicolare nella zona interessata. Divieto di Transito Pedonale: lungo il marciapiede lato est di via Sandro Gallo, sarà vietato il transito pedonale. Divieto di Transito su Via L. Marcello: dal punto d’incrocio con via S. Gallo fino al civico 61 incluso, sarà istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia. Obbligo di Svolta a Destra in Via Lorenzo Marcello Lato Laguna: sarà istituito l’obbligo di svolta a destra in via Lorenzo Marcello, lato laguna.

Dal 23 gennaio, dalle 8 alle 17

A partire dal 23 gennaio, sempre dalle ore 8 alle ore 17, saranno adottate le seguenti misure:

Senso Unico Alternato con Semaforo: verrà istituito un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, per agevolare il flusso veicolare nella zona interessata. Senso Unico in Via L. Marcello (Lato Est) con Direzione Via Gallipoli: la circolazione sarà regolamentata in senso unico in via L. Marcello, lato est, con direzione verso via Gallipoli. Deviazione del Traffico Pedonale: il traffico pedonale sarà deviato sul marciapiede compreso tra via L. Marcello e via Contarini.

Queste disposizioni temporanee sono essenziali per permettere l’avanzamento dei lavori di estensione delle fognature al Lido di Venezia. La comprensione e la collaborazione dei cittadini durante questo periodo saranno cruciali per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni.