Modifiche alla viabilità a Lido di Venezia e Pellestrina

L’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti ha recentemente emesso tre ordinanze che apportano modifiche significative alla viabilità nel Lido di Venezia e a Pellestrina dall’8 gennaio. Questi provvedimenti sono parte integrante di importanti interventi infrastrutturali e di miglioramento, mirati a potenziare le reti fognarie e idriche, nonché a implementare una nuova pista ciclabile nell’area.

Prima ordinanza: viabilità a Lido di Venezia (8-12 gennaio 2024)

La prima ordinanza riguarda la via Sandro Gallo al Lido di Venezia, nel tratto compreso tra via V. Pisani e via Canal, e sarà in vigore dall’8 al 12 gennaio 2024. Questa modifica è necessaria per consentire indagini e campionature del terreno preventive, in vista dell’intervento “Estensione fognature Lido di Venezia – Realizzazione fognature separate e rinnovo reti acquedotto”. Durante questo periodo, dalle 8:00 alle 17:00, sarà vietata la fermata dei veicoli con rimozione degli stessi, e il senso di marcia sarà alternato, gestito con movieri.

Seconda Ordinanza: viabilità a Pellestrina (8 gennaio – 2 febbraio 2024)

La seconda ordinanza, in vigore dall’8 gennaio al 2 febbraio 2024, riguarda la carrizzada S. Antonio a Pellestrina. Si istituisce il divieto di transito veicolare, escluso per i residenti che avranno accesso alle rispettive abitazioni, dalle ore 17:00 alle ore 08:15. Inoltre, si stabilisce un limite di velocità di 10 km/h. Queste misure sono parte integrante del progetto “Realizzazione pista ciclabile a Pellestrina”, che comprende il rifacimento di porzioni della rete idrica e la costruzione della pista ciclabile.

Lavori in corso su strada Comunale dei Murazzi, Pellestrina

Continuano, in aggiunta, i lavori avviati il 28 dicembre 2023 e previsti per concludersi entro il 16 febbraio 2024 sulla strada comunale dei Murazzi a Pellestrina, in corrispondenza di strettoie e piattaforme rialzate collocate nei seguenti tratti viabili:

Nella località San Pietro in Volta, nel tratto compreso tra 343/C e 323/D;

A Pellestrina, nel tratto che va dal civico 1023/M al distretto Sanitario AULSS3;

A Pellestrina, nel tratto compreso tra la carrizzada Santi Vito e Modesto e il civico 634/B;

A Pellestrina, nel tratto compreso tra il civico 388/D e il civico 305;

A Pellestrina, nel tratto compreso tra la chiesa di Ognissanti e il civico 25.

Si stabilisce l’implementazione di senso di marcia alternato e il limite di velocità a 30 Km/h. Quest’ultimo provvedimento è altresì necessario nell’ambito dell’intervento denominato “realizzazione pista ciclabile a Pellestrina”, finanziato con un importo di 2.920.000,00 euro provenienti dai fondi strutturali PON-METRO REACT. Tale intervento comporta la riqualificazione di una porzione del sedime stradale e dell’adiacente banchina nella strada Comunale dei Murazzi. Il dettaglio completo dell’ordinanza è consultabile.