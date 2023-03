Moda sostenibile e  ‘seconda mano’  diventerà una serie televisiva.

Restano pochi giorni per partecipare al concorso d’idee: “Moda sostenibile: il fenomeno del second hand”, un’iniziativa lanciata da Infinity LAB in collaborazione con La5 e Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di raccolta fondi e innovazione sociale. C’è tempo solo fino al 12 marzo 2023 per candidare il proprio progetto e accedere così all’opportunità di cofinanziamento fino al 50% da parte di Infinity+ che, oltre a co-produrla, distribuirà la docu-serie sul proprio canale e sui canali di La5.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di trovare progetti innovativi che raccontino, attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente delle immagini, storie di persone che abbiano valorizzato i capi di seconda mano come scelta sostenibile. In un’epoca in cui anche la moda deve essere attenta a temi come il rispetto dell’ambiente e lo sfruttamento consapevole delle risorse, optare per capi di seconda mano si rivela una decisione non solo sostenibile, ma anche necessaria.

Infinity Lab e La5 hanno scelto di sostenere una serie televisiva sul tema in quanto appare evidente che il mercato del ‘fashion’ di seconda mano rappresenta già il 5% di abbigliamento, calzature e accessori e potrebbe crescere fino al 40%, tanto che nel 2023 si prevede che i pezzi usati costituiranno il 27% dei capi presenti nei guardaroba.

Per candidarsi: bisogna entrare nel sito www.produzionidalbasso.com/network/di/infinity-lab#infinity-initiative.