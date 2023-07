Fabio Camattari, da Marcon in Polonia per la finale di Mister Supranational

Sarà il 25enne Fabio Camattari il concorrente che rappresenterà l’Italia a Mister Supranational 2023, concorso di bellezza maschile giunto alla 7ª edizione, nonché uno tra i tre male beauty contest più importanti al mondo.

Fabio, che ha vinto l’ultima edizione di Mister Italia svoltasi ad Arta Terme (UD), abita a Marcon in provincia di Venezia ed è alto 1.86, con capelli biondi e occhi azzurri. Come vincitore assoluto e primo classificato della finale tenutasi nella nota località termale del Friuli gli spettava di diritto l’accesso al più importante dei concorsi ai quali Mister Italia è collegato. Lo scorso anno Fabio si è laureato in Scienze motorie ed ora è laureando in Management dello sport; attualmente lavora come personal trainer e istruttore di atletica leggera, oltre a fare il modello e il fotomodello.



In Polonia per Mister Supranational

Il neo Mister Supranational Italia partirà a breve per la Polonia, dove il 15 luglio nell’Anfiteatro del Parco Strzelecki a Nowy Sącz, Małopolska, si terrà la finale contro altri 38 concorrenti provenienti dai 5 continenti. A premiare il vincitore di Mister Supranational 2023 al quale andrà un premio di 15.000,00 dollari, ci sarà il vincitore dell’ultima edizione Luis Galvez di Cuba.







I vincitori delle sette precedenti edizioni provengono da: Messico, Venezuela, India, Stati Uniti, Perù, Cuba.

I ragazzi che vogliano iscriversi alle prossime selezioni di Mister Italia in programma possono farlo andando sui social del concorso oppure scrivendo via WhatsApp al +39.331.8418444



Nazioni e concorrenti in gara

Argentina Giuliano Fessia 33 anni

Belgio Ben Steyaert 26 anni

Brasile Henrique Martins 31 anni

Cambogia Sela Vorn 25 anni

Camerun Daniel Mbouda 25 anni

Canada Luis Portelles 28 anni

Cuba Richard Acosta 27 anni

Repubblica Ceca Jakub Vitek 29 anni

Rep. Dominicana Jan Carlos Carrasco 29 anni

Ecuador Bruno Barbieri 31 anni

Guinea Equatoriale Vicente Benjamín Roku 19 anni

Francia Quentin Bourg-Austruy 24 anni

Ghana Is-Haq Abubakar 26 anni

Grecia Michalis Kolikas 27 anni

Guatemala Joshua Mata Mendizabal 31 anni

India Raj Sunil Singh 22 anni

Indonesia Adib Dwitamma 24 anni

Italia Fabio Camattari 25 anni

Malesia Danial Hansen 28 anni

Messico Luis Carlos García 30 anni

Namibia Malan van den Berg 25 anni

Nepal Shishir Wagle 24 anni

Paesi Bassi Luca Derin 26 anni

Nigeria Gideon Anieti Nwawo 26 anni

Panama Mario Bianco 28 anni

Perù Stefano Bermellon 28 anni

Filippine Johannes Rissler 24 anni

Polonia Daniel Tracz 25 anni

Porto Rico Rafael Pagán 30 anni

Sierra Leone Uthman Issa Bangura 28 anni

Slovacchia Tomáš Benko 30 anni

Sudafrica Tylo Ribeiro 30 anni

Corea del Sud Lee Yong-woo 32 anni

Spagna Iván Álvarez 29 anni

Thailandia Nathanon Narathanyawirun 29 anni

Trinidad e Tobago Keathon Yallery 28 anni

Stati Uniti Daniel Zemeida 23 anni

Venezuela Jorge Eduardo Núñez 28 anni

Zimbabwe Tatenda Njanike 27 anni