Miss Veneto Francesca Toffanin testimonial Admo Veneto

Questa mattina Francesc Toffanin Miss Veneto dell’ultima edizione di Miss Italia 2020 è diventata testimonial di Admo Veneto, i donatori di midollo, prestandosi per un video appello ai giovani dai 18 ai 35 anni perchè entrino nel registro dei donatori di midollo osseo attraverso un semplice esame del sangue.

Francesca non è nuova alla solidarietà e pochi mesi prima dello scoppio della pandemia si era informata per diventare donatrice di sangue nell’avis della sua zona Monselice.

Oggi ha messo assieme queste due forme di dono prestando la sua bellissima immagine per una buona causa di dono.

E così Admo Veneto da oggi potrà fregiarsi di avere come testimonial la più bella del Veneto e saprà di avere al suo fianco una ragazza che ha voglia anche di diffondere un buon verbo, quello di donare sè stessi per gli altri, soprattutto in un momento di calo delle iscrizioni, sempre a causa di questo momento così complicato.

Presto nei canali social di Admo Veneto l’appello, le foto e le storie con Francesca Toffanin.

