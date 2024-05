Miss Riviera del Brenta, vince la tappa fiessese Gioia Cavallari

17 splendide ragazze si sono contese le 8 fasce in palio nella seconda tappa del concorso di bellezza della Riviera della Brenta

Secondo appuntamento stagionale per lo storico concorso di bellezza della Riviera della Brenta, nato nel 2015 a scopo solidale ed ora portavoce delle eccellenze rivierasche quali arte, storia, turismo, enogastronomia e naturalmente moda.

Fiesso D’Artico (VE) – La seconda tappa del concorso Miss Riviera del Brenta si è tenuta nella piazza centrale del bellissimo comune di Fiesso D’Artico (VE), domenica 26 Maggio 2024. A fare da sfondo, il maestoso palazzo comunale tutto illuminato di rosa in occasione del recente passaggio del 107esimo Giro d’italia in Riviera.



Vincitrici di tappa

17 splendide ragazze si sono contese le ulteriori 8 fasce in palio. Eccovi le vincitrici di tappa: prima classificata Gioia Cavallari è Miss Fiesso d’artico 2024, 15 anni, di Fiesso D’Artico (VE). Seconda posizione per Irene Renosto, 20enne di Venezia (VE), che ha conquistato la fascia di Miss Proloco Fiesso d’Artico 2024, mentre Giulia Martorana, 17 anni, di Pianiga (PD), si è aggiudicata il terzo posto con Miss Dentalteam 2024. Al quarto posto si è posizionata Vanessa Galli, 17 anni di Agna (PD), diventata Miss Butterfly 2024, seguita da Alessia Matei, 15enne di Massanzago (PD) che si è aggiudicata Miss Salone Anna 2024. Sesta classificata, Miss Venetaflex 2024 è Gioia Gracco, 15enne di Venezia (VE), settima classificata Miss Fiori di Villa Katia 2024 è Mirela Mardare, 16 anni, che abita a Monticello Conte Otto (VI). A chiudere la classifica è stata Ilaria Scatto, 16 anni di Noale (VE), con la fascia di Miss Le Papillon 2024.

Le ragazze si sono messe in gioco, inoltre, affrontando due impegnative sfilate di moda che hanno visto in passerella gli stupendi abiti del negozio storico Fiessese “Le Papillon” e le fantastiche creazioni di Butterfly by Anna che, oltre alla splendida bigiotteria in macramé creata a mano, ha presentato al pubblico la fantastica corona per la vincitrice di tappa e le decorazioni per l’abito da sposa indossato, per l’occasione, dalla vincitrice della scorsa tappa, Elisa Carestiato 18enne di Casier (TV).

Ad intrattenere negli intermezzi, la scuola di danza di Fossò, Dance & Activity di Veronica Volpato, con alcune splendide coreografie eseguite dalle ballerine della sua scuola.



Terza e ultima tappa

La terza ed ultima selezione si terrà a Stra (VE) nell’incantevole cornice del parco di Villa Iris, il prossimo 22 Giugno 2024.

Le candidate e le finaliste di Miss riviera del Brenta sono già impegnate in 3 date estive in rispettive sfilate di moda e precisamente il 1 Giugno 2024 a Piove di Sacco (PD) in occasione di “Piove Vende Moda”, il 10 Luglio 2024 in occasione della sagra di Fossò (VE) e il 29 Luglio a Dolo (VE) dove ci sarà la presentazione ufficiale di tutte le finaliste in occasione dell’evento “Hazard Festival 2024”

Foto di: Marco Monetti e Paolo Pulese