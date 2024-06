Miss Riviera del Brenta, si va in finale

21 splendide ragazze si sono contese le 9 fasce in palio nella terza e ultima tappa del concorso di bellezza della Riviera della Brenta

Stra (VE) – La terza ed ultima selezione di Miss riviera del Brenta 2024 si è tenuta nell’incantevole cornice del parco della splendida villa palladiana dell’Hotel Park Venezia, “Villa Iris”, sabato 22 giugno.

La tappa di selezione ha decretato le ultime 11 finaliste che, sommate alle 16 delle prime due tappe, si contenderanno il titolo di Miss Riviera del Brenta 2024 il prossimo 31 agosto.

21 contendenti hanno sfilato in body da gara e nei loro abiti da sera; una giuria tecnica ha valutato eleganza, portamento e soprattutto i sorrisi.

Le ragazze si sono messe in gioco, inoltre, affrontando due impegnative sfilate di moda che hanno visto in passerella gli stupendi abiti del negozio “Mariclò” e la linea costumi da bagno 2024 de “Il Baule Shopping Center”, accompagnati da gioielli e accessori di Butterfly by Anna.

Ad intrattenere negli intermezzi, la scuola di danza di Fossò, Dance & Activity di Veronica Volpato con splendide coreografie eseguite dalle ballerine della scuola.



Le vincitrici di tappa

Giulia Balllan, vincitrice di tappa

Prima classificata Giulia Balllan è Miss Stra 2024, 18 anni di Pianiga (VE). Seconda posizione per Giorgia Trevisan, 17enne di Casale sul Sile (TV), che ha conquistato la fascia di Miss Villa Iris 2024, mentre Vanessa Brugnaro, 22 anni, di San Giorgio delle Pertiche (PD) si è aggiudicata il terzo posto con Miss Proloco Pisani 2024.

Al quarto posto si è posizionata Chiara Petrin, 24 anni di Castelfranco Veneto (TV) che è diventata Miss Pixel Viaggi 2024, seguita da Erika Grigio, 19enne di Padova(PD), che si è aggiudicata il titolo di Miss Dance & Activity 2024.

Sesta classificata, Miss Jimmy O’ 2024 è Alessia Semenzato, 24 anni di Venezia (VE); settima classificata Miss Baule 2024 è Chiara Ghirotto, 16 anni, abita a Arquà Polesine (RO).

L’ottava classificata è Chiara Dori, 18 anni di Venezia (VE), con la fascia di Miss Mariclo’ 2024.

Chiude la classifica la nona finalista fasciata, Aurora Boldrin, 16enne di Pianiga (VE), intitolata Miss Finalista MRDB 2024.

Due sono state le fasce speciali per meriti: rispettivamente a Claudia Callegaro, 17 anni, di Campagna Lupia (VE) e ad Alessandra Lentino Stravolo, 17enne di Pianiga (VE).



La giuria

In giuria Roberto Leo Bordetto presidente della Proloco Pisani Stra, Elisabetta Brusaferro co-titolare del hotel Park Venezia\Villa Iris, Veronica Volpato, titolare della scuola di Ballo Dance & Activity di Fossò, Federico Martellato, Co-titolare dell’agenzia viaggi PIXEL di Stra e Giulia Urbinati e Beatrice Tomada, volti ufficiali di GIDIFerroTeam.

A premiare Miss Stra è stato il neo eletto vicesindaco di Stra, Roberto Guzzonato, insieme alla consigliera Alice Angelon.

Foto di Paolo Pulese