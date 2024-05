Miss Riviera del Brenta, Fossò (VE) apre il concorso

Primo appuntamento stagionale per lo storico concorso di bellezza della Riviera della Brenta.

Fossò (VE) – Nato nel 2015 a scopo solidale ed ora portavoce delle eccellenze rivierasche quali arte, storia, turismo, enogastronomia e naturalmente moda, il concorso di bellezza Miss Riviera del Brenta è giunta alla sua 9ª edizione.

Domenica 28 Aprile a Fossò (VE), all’interno della manifestazione “Motori in Festa”, 20 splendide ragazze si sono contese le prime 8 fasce in palio.



Vincitrici di tappa

Prima classificata: Elisa Carestiato è Miss Fossò 2024, 18 anni di Casier (TV).

Seconda posizione per Carlotta Zegna, 16enne di Camponogara (VE), che conquista la fascia di Miss Motori in Festa 2024, mentre Martina Evatore 22 anni di Padova (PD) si è aggiudicata il terzo posto con Miss Speedlogistik 2024.

Al quarto posto si è posizionata Alessia Hudgorovich, 17 anni di Marghera (VE), che diventa Miss M.Carburanti, seguita da Carolina Lovison, 19enne di Vicenza (VI) che si aggiudica Miss Carrozzeria Damiel Tamiazzo 2024.

Sesta classificata, Miss Studio Fisioterapico P.R. 2024, è Marialucia Minella, 14enne di Dolo (VE).

Settima classificata: Miss Tecnotyre 2024 è Sarah Feltrin, 19 anni, di Padova.

Chiude la classifica Camilla Busato, 16 anni di Mirano (VE), con la fascia di Miss Autofficina M.J. 2024.



Le ragazze hanno sfilato in passerella con i bellissimi capi casual estate 2024 del Baule Shopping Center e le fantastiche creazioni di Butterfly by Anna che, oltre alla splendida bigiotteria creata a mano, ha presentato al pubblico la fantastica corona per la vincitrice di tappa.

Ad allietare la selezione, oltre alla notevole presenza di pubblico, la scuola di danza di Fossò “Dance & Activity” di Veronica Volpato, con delle coreografie reggeaton eseguite dalle ballerine della scuola.

La prossima selezione si terrà sabato 25 maggio 2024 a Fiesso D’Artico (VE), nella bellissima Piazza Marconi.