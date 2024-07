Miss Italia, due selezioni in Veneto nel weekend

Le vincitrici delle due selezioni saranno ammesse alle finali regionali in Veneto di “Miss Italia”

Proseguono a pieno ritmo le selezioni valide per l’85ª edizione di “Miss Italia” in Veneto con due le selezioni questo fine settimana.

Si comincia sabato 13 luglio alle ore 21.00, in Piazza Martiri di Cefalonia a Solesino (PD) dove le concorrenti sfileranno per conquistare il titolo di “Miss Solesino”.

Sempre a Solesino avrà luogo anche quest’anno la finalissima di “Miss Veneto”, in programma sabato 24 agosto.

Il secondo appuntamento è domenica 14 luglio, alle ore 14.30. Dopo l’indimenticabile selezione del mese di marzo, dove le candidate hanno sfilato su una passerella di neve, circondate dalle Dolomiti imbiancate, “Miss Italia” ritorna a 2.260 metri al Rifugio Laresei a Falcade (BL) per l’elezione di “Miss Rifugio Laresei estate”. Questa volta cambia lo scenario e si potrà ammirare un panorama completamente diverso dove si

Le vincitrici delle due selezioni, coordinate dall’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti e presentate da Michele Cupitò, saranno ammesse alle finali regionali in Veneto di “Miss Italia”.



Come iscriversi a “Miss Italia”

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2024) e i 30 anni; per iscriversi in Veneto è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili anche sulle pagine Facebook e Instagram “Miss Italia Veneto”.