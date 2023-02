Mille studenti a Conegliano per la staffetta scolastica La Ventuno del Cima

L’evento è organizzato da Atletica Silca Conegliano in occasione delle Giornate dello Sport. Attesi in piazza Cima e via XX Settembre oltre 1.000 studenti.

Ci siamo. Domani, giovedì 23 febbraio, si terrà la staffetta scolastica La Ventuno del Cima. Piazza Cima e via XX Settembre sono dunque pronte ad accogliere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e delle classi quarte e quinte delle scuole primarie coneglianesi per questa manifestazione ludico motoria organizzata da Atletica Silca Conegliano, guidata dal presidente Francesco Piccin. Oltre 1000 gli studenti di una decina di istituti scolastici coneglianesi che prenderanno parte all’evento, che si svolgerà a partire dalle ore 8.15.

Da regolamento, ogni squadra (composta da studenti della stessa classe) avrà a disposizione 21 minuti per percorrere più volte un percorso di 200 metri, con l’obiettivo di percorrere la distanza più lunga possibile. Ciascuno studente di ogni squadra partecipante dovrà percorrere almeno una frazione della staffetta.

Accanto allo staff di Atletica Silca Conegliano, nell’organizzazione della Staffetta Scolastica La Ventuno del Cima, ci sono Asd Treviso Marathon e l’Istituto Comprensivo Conegliano 2 “G.B. Cima” (collaborazione) e il Comune di Conegliano (patrocinio). Sostengono l’evento, Silca SpA, Banca Prealpi SanBiagio, Reale Mutua, Bottega, De Coppi Lavorazioni Meccaniche, Chisini, Gammasport e San Benedetto. Il referente tecnico è Massimo Stefanelli, insegnante di educazione motoria e istruttore Fidal.