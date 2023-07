Mika arrivA in Italia con il “World tour summer festival”

ITALIA – Mika ha incantato il Castello Sforzesco di Milano con il suo pianoforte e ora è pronto a ripetere la magia in sei concerti evento nei più importanti Festival estivi italiani. Il suo World Tour 2023, partito ad aprile in Inghilterra e proseguito in Asia ed Europa, arriva nel nostro Paese portando le atmosfere di un circo poetico che farà vivere al pubblico un’esperienza unica di musica, arte e libertà.

L’8 luglio Mika inizierà il suo tour italiano dall’Arena della Regina a Cattolica e poi si esibirà all’Umbria Jazz, al Marostica Summer Festival, al Sonic Park di Matera, all’Arena La Civitella e al No Borders Music Festival.

Ogni concerto sarà diverso dagli altri, con una scaletta personalizzata, una scenografia fiorita e colorata, un pianoforte dalle zampe leonine, una testa di tigre e un guardaroba firmato da Pierpaolo Piccioli e dallo stesso Mika, che ha disegnato 60 capi in collaborazione con artigiani italiani.

Mika ha viaggiato per l’Italia alla ricerca di artisti e atelier che potessero realizzare la sua visione creativa, ispirata dal suo augurio: “May your head always bloom” (Che tu possa fiorire sempre). Mentre scriveva e registrava il suo ultimo album francese, ha incontrato una società volontariato di carnevale a San Giovanni Persiceto, una costumista di Parma, uno stilista di Martina Franca e una scultrice di Reggio Calabria.

La musica di Mika è il filo conduttore che lega tutti questi elementi. Da 15 anni il cantautore libanese emoziona e fa ballare milioni di persone in tutto il mondo con il suo pop alternativo e colorato. Ha venduto oltre 10 milioni di album, ha raggiunto 3 miliardi di stream e oltre 1 miliardo di visualizzazioni video e ha ricevuto premi d’oro o di platino in 32 Paesi.