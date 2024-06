Migliorare la vita e la salute umana: il contributo della biochimica

Quattro Premi Nobel e oltre 2mila scienziati a Milano al FEBS 2024, dal 29 giugno al 3 luglio

MILANO – Migliorare la vita e la salute umana, ma anche l’interazione dell’uomo con gli altri organismi: è questo il principale obiettivo della biochimica, un vasto settore della ricerca scientifica che si focalizza sui processi chimico-biologici alla base della vita. La biochimica non si limita allo studio dei processi molecolari nei viventi, ma si estende alla comprensione delle basi molecolari delle malattie, allo sviluppo di farmaci innovativi, alla nutrizione, e alle applicazioni tecnologiche delle reazioni biologiche (biotecnologie) per promuovere processi sostenibili e innovativi. Questo campo abbraccia anche l’interazione dell’uomo con la biosfera, evidenziando il suo ruolo cruciale nella gestione delle risorse naturali e nella sostenibilità ambientale.

FEBS Congress 2024

Il 48° Congresso Internazionale sulla Ricerca Biochimica, noto come FEBS Congress, rappresenta un evento di grande rilevanza per la comunità scientifica. Quest’anno, il congresso si terrà a Milano dal 29 giugno al 3 luglio, presso l’Allianz MiCo, ed è la terza volta che l’Italia ospita questo prestigioso evento dal 1964. Il tema di questa edizione, “Mining Biochemistry for Human Health and Well-Being”, sottolinea l’importanza della biochimica per la salute e il benessere umano. Questo congresso è riconosciuto come l’evento più significativo in Europa per le scienze della vita nel 2024, mettendo in luce il contributo fondamentale della ricerca italiana nel contesto globale.

Le nuove frontiere della biochimica

Le frontiere della biochimica sono oggi aperte in molteplici direzioni. Gli studi più innovativi includono l’analisi precisa dei meccanismi molecolari che assicurano il regolare funzionamento della cellula, lo studio delle proteine responsabili della infettività virale, la progettazione di piante resistenti alla siccità, e la biochimica applicata alla diagnosi e terapia dei tumori. Altri filoni di ricerca importanti riguardano la produzione di nuovi materiali biocompatibili e lo sviluppo di processi sostenibili attraverso enzimi ingegnerizzati. Questi temi saranno tra i principali argomenti del congresso, che vedrà la partecipazione di oltre 2.000 ricercatori da tutto il mondo.

Interventi di prestigio al congresso

Il congresso ospiterà 15 scienziati di fama mondiale che terranno lezioni plenarie, tra cui quattro Premi Nobel:

Bruce Beutler , Premio Nobel per la Fisiologia e Medicina nel 2011, aprirà il congresso con una lezione sui topi resistenti al cancro, dimostrando la possibilità di indurre la resistenza ai tumori nei topi.

, Premio Nobel per la Fisiologia e Medicina nel 2011, aprirà il congresso con una lezione sui topi resistenti al cancro, dimostrando la possibilità di indurre la resistenza ai tumori nei topi. Robert Huber , Premio Nobel per la Chimica nel 1988, discuterà i progressi nelle scienze biomolecolari e nella nostra comprensione delle proteine.

, Premio Nobel per la Chimica nel 1988, discuterà i progressi nelle scienze biomolecolari e nella nostra comprensione delle proteine. Venki Ramakrishnan , Premio Nobel per la Chimica nel 2009, fornirà una visione aggiornata sui meccanismi di funzionamento del ribosoma, il principale bersaglio degli antibiotici.

, Premio Nobel per la Chimica nel 2009, fornirà una visione aggiornata sui meccanismi di funzionamento del ribosoma, il principale bersaglio degli antibiotici. John Walker, Premio Nobel per la Chimica nel 1997, illustrerà il meccanismo di funzionamento della ATP-sintasi, il motore molecolare responsabile della produzione di energia nelle cellule.

Contributi italiani di rilievo

Numerosi scienziati italiani di fama internazionale parteciperanno al congresso, tra cui:

Alberto Mantovani , immunologo presso Humanitas University, parlerà del sistema immunitario nella risposta al cancro e al COVID-19.

, immunologo presso Humanitas University, parlerà del sistema immunitario nella risposta al cancro e al COVID-19. Luigi Naldini , direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica, discuterà delle sue ricerche pionieristiche sulla terapia genica.

, direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica, discuterà delle sue ricerche pionieristiche sulla terapia genica. Elena Conti , direttrice dell’Istituto Max Planck di Biochimica a Martinsried, presenterà le sue ricerche sul metabolismo e i processi di degradazione dell’RNA.

, direttrice dell’Istituto Max Planck di Biochimica a Martinsried, presenterà le sue ricerche sul metabolismo e i processi di degradazione dell’RNA. Fabrizio Chiti , professore presso l’Università di Firenze, illustrerà le potenzialità di una molecola presente nell’intestino dello squalo come base per un nuovo farmaco contro l’Alzheimer.

, professore presso l’Università di Firenze, illustrerà le potenzialità di una molecola presente nell’intestino dello squalo come base per un nuovo farmaco contro l’Alzheimer. Daniela Corda, direttrice dell’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR di Napoli, approfondirà lo studio dei segnali biochimici che regolano il funzionamento delle cellule.

Il FEBS Congress 2024 rappresenta un’opportunità unica per condividere le ultime scoperte e le innovazioni nel campo della biochimica, sottolineando l’importanza di questa disciplina per la salute e il benessere umani.