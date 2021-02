Mi chiamo Pompei guaglione. Da quando il mio amico Vesuvio nel 79 preceduto dal terremoto del 69 e stiamo parlando del dopo Cristo rimasi distrutta non riuscii più a rialzarmi.

Nessun vaccino o restrizioni. Amen. Ma sono sempre con voi e ogni tot mi piace tornare. Oggi vi porgo sull’altare un elegante e leggero carro da parata dipinto di rosso e rivestito, udite udite, da decorazioni a tema erotico, destinato probabilmente al culto di Cerere o Venere o forse chi può dirlo ad un’aristocratica cerimonia di nozze.

E qui parliamo dell’ennesima scoperta di grandissima importanza per l’avanzamento della conoscenza del mondo antico, ci siamo capiti? Dai sarà difficile liberarsi di me, voi continuate a digitalizzarvi e a grammare post. Io verrò sempre a trovarvi.

Yes I know my way.

A presto.

Instacult di Mauro Lama

