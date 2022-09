Meteo. Tra domani pomeriggio e domenica previsti forti rovesci e temporali

Particolare attenzione per il Veneto Centro Orientale e per alcuni bacini idrografici.

Le previsioni Meteo segnalano che, per il Veneto, tra il tardo pomeriggio/sera di domani, sabato 24 settembre, e il primo mattino di domenica è previsto tempo instabile e perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o di locali temporali, specie sulla pianura centro-orientale e soprattutto sulla costa, dove non si escludono locali fenomeni più intensi e persistenti con quantitativi anche consistenti e abbondanti.

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, sulla base della situazione meteorologica attesa, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) per criticità idrogeologica, dalle 18.00 di domani alle 12.00 di domenica 25 settembre, nei seguenti bacini idrografici della regione: Po, Fissero, Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige (RO – VR); Basso Brenta-Bacchiglione (PD – VI – VR – VE – TV); Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna (VE – PD – TV); Livenza, Lemene e Tagliamento (VE – TV).

Per i venti si segnalano rinforzi di Scirocco sull’alto Adriatico e possibili raffiche localmente e a tratti forti sulla costa.