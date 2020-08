Meteo: fino a domani stato di attenzione per possibili temporali intensi nelle zone montane e pedemontane

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, riferita allo scenario per temporali forti, decretando lo stato di “attenzione” (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni), da oggi sino a tutto giovedì 13 agosto, sulle zone montane e pedemontane del Veneto.

Queste le previsioni:

“Oggi la regione è ancora interessata da una circolazione anticiclonica associata a un promontorio sul Mediterraneo centrale, che si estende dal Nord Africa al Mare del Nord; tuttavia le temperature elevate e l’alta umidità potranno favorire lo sviluppo di rovesci e temporali di calore specie sulle zone montane e pedemontane nelle ore pomeridiane e serali, con possibile estensione alle prime ore di giovedì. Nella giornata di giovedì il promontorio anticiclonico inizierà ad attenuarsi, aumentando soprattutto nel pomeriggio/sera il rischio di rovesci e temporali, che potranno interessare anche qualche zona di pianura. Sia mercoledì che giovedì non si escludono locali fenomeni intensi, specie sulle zone montane e pedemontane.”

