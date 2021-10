Mestre. “Veneto Classic 2021”: misure a tutela della viabilità

In occasione della manifestazione sportiva “Veneto Classic 2021” che partirà dal parco San Giuliano, a Mestre, domenica 17 ottobre alle ore 12, il Comando generale della Polizia locale ha emanato un’ordinanza a tutela della viabilità. In particolare: è istituito il divieto di transito in via S. Giuliano, dall’uscita del Parco San Giuliano denominata “Porta blu” in direzione di via Orlanda dalle ore 10:30 alle ore 12 e comunque fino a cessate esigenze; è istituito il divieto d’accesso al cavalcavia di San Giuliano da via della Libertà dalle ore 10:30 alle ore 12 e comunque fino a cessate esigenze; è istituito il divieto d’accesso a via Martiri della Libertà da via Orlanda dalle ore 10:30 alle ore 12 e comunque fino a cessate esigenze; Strade di competenza di altri Enti (Veneto Strade per S.R.14); è istituito il divieto d’accesso, dalle ore 10:30 alle ore 12 e comunque fino a cessate esigenze, a Via Martiri della Libertà alle seguenti vie che ne intersecano la carreggiata nord in direzione tangenziale di Mestre: via Porto di Cavergnago, via del Sorgo, via Pasqualigo, via Berna; è istituito l’obbligo di svolta a destra in via Martiri della Libertà verso San Giuliano dalle ore 10:30 alle ore 12 alle seguenti vie che ne intersecano la carreggiata sud in direzione San Giuliano: via Porto di Cavergnago, via Pasqualigo, via Berna; è istituito il divieto d’accesso a Via Martiri della Libertà in direzione della Tangenziale di Mestre da via San Donà dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze; è istituito il divieto d’accesso a Via Martiri della Libertà in direzione della Tangenziale di Mestre da via Santa Maria Goretti dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze; è istituito il divieto d’accesso a Via Terraglio dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra l’innesto con via Martiri della Libertà e l’intersezione con via Gatta In via San Giuliano, dall’uscita del Parco San Giuliano denominata “Porta blu”, fino a Punta San Giuliano, viene inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00:00 di sabato 16 ottobre 2021 fino alle ore 12 di domenica 17 ottobre 2021, ad esclusione dei mezzi di servizio della manifestazione sportiva.