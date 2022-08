Mestre si sveglia senz’acqua

Il rubinetto piange. Dalle prime ore del mattino il tam tam gira sui social, frenetico. E tra i balconi delle case. Mestre, Favaro, Campalto e Zelarino si sono svegliate senz’acqua corrente.

A dirla tutta, il disagio corre a macchia di leopardo. A Marghera l’acqua sembra esserci, in zona Torre Belfredo c’è in giardino ma non in casa, tre quarti di Carpenedo è senza ma c’è chi, baciato dalla fortuna, a meno di un chilometro di distanza non ha problemi. Ma a essere colpiti dal disagio ci sono anche intere zone del centro, Bissuola, Campalto, Trivignano, Viale San Marco.

Gruppo Veritas è subissato di telefonate al numero delle segnalazione guasti 800.896.960, anche se è un’impresa prendere semplicemente la linea.

I cittadini lamentano come, dopo più di un’ora dalle prime segnalazioni, non ci sia alcuna comunicazione ufficiale almeno nei canali informativi social.

Poi, finalmente, alle 8.30, la notizia: “Veritas comunica che a causa di un grosso guasto ad una condotta principale della rete dell’acquedotto, la pressione risulta ridotta per tutta Mestre, Marghera, Favaro, Tessera e zone limitrofe. I tecnici Veritas stanno già operando per la risoluzione del problema. La pressione dovrebbe ritornare ai valori normali entro le ore 10.00“.

L’origine del guasto è stata individuata nella rete idrica vicino a Via Martiri della Libertà prima della rotonda dei pompieri.

Non ci resta che aspettare fiduciosi.