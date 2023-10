Mestre, lunedì 30 ottobre densitometrie ossee gratuite al Centro di medicina

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della giornata mondiale contro l’osteoporosi presso la sede di viale Ancona 5, prenotando le prestazioni gratuite allo 041- 5322500. L’impegno dell’Unità per la diagnosi e la cura dell’osteoporosi, guidata dal dottor Michele Sicolo, già primario della Medicina Nucleare dell’Azienda ULSS3 Serenissima.

MESTRE – In occasione della giornata mondiale contro l’osteoporosi, Centro di medicina Mestre, realtà convenzionata con il SSN, mette a disposizione gratuita delle pazienti la apparecchiatura DEXA per le densitometrie ossee, utilizzate dalla Unità per la diagnosi e la cura dell’osteoporosi, guidata dal dottor Michele Sicolo, già primario della Medicina Nucleare dell’Azienda ULSS3 Serenissima.

“L’osteoporosi è definita “la malattia silenziosa” perché la maggior parte delle persone scopre la patologia solo in occasione di una caduta o un urto di lieve entità. – spiega il dottor Michele Sicolo – Quando questo avviene dopo i 65 anni di età, le fratture da fragilità per osteoporosi hanno rilevanti conseguenze, sia in termini di mortalità che di disabilità motoria, con elevati costi sia sanitari sia sociali”.

Centro di medicina Mestre partecipa oramai da oltre 10 anni all’iniziativa della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi (Wod) per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, diagnosi e trattamento di questa patologia e delle malattie muscolo-scheletriche correlate. Per l’80% sono donne e oltre il 50% di queste donne in menopausa.

“Alle donne dedichiamo la campagna di prevenzione tumore al seno e questa campagna che vuole contrastare l’osteoporosi – spiega Vincenzo Papes, AD Centro di medicina – cominciando in primis a far sapere che gli strumenti di diagnosi ci sono come i percorsi di terapia che se intrapresi tempestivamente possono incidere sulla qualità di vita delle pazienti. Per questo diventa fondamentale la prevenzione nella diagnosi e in questo la densitometria ossea DEXA è considerata la tecnologia disponibile più affidabile”.

Lunedì 30 ottobre saranno eseguite densitometrie ossee DEXA gratuite nella sede di MESTRE viale Ancona 5. Per prenotazioni e informazioni: tel. 0415322500