“Mestre – La sua storia medioevale”: sabato la città si tuffa nell’anno 1339

Un tuffo nel passato, un viaggio a ritroso lungo esattamente 684 anni, sino al 1339, per (ri)scoprire una pagina di storia molto importante della città. Per un giorno, sabato prossimo, 25 marzo, torna, dopo il grande successo ottenuto nella sua prima edizione dello scorso anno, “Mestre – La sua storia medioevale”.

MESTRE – L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Mestre in collaborazione col Comune di Venezia, nell’ambito de “Le Città in Festa”, è stata presentata questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, il presidente della Pro Loco di Mestre, Giampaolo Rallo, e, per la Municipalità di Mestre Carpenedo, il presidente Raffaele Pasqualetto e la delegata Chiara Stella Berton.

“È un evento – ha spiegato l’assessore Mar – davvero da non perdere, perché non solo potremo rivivere le atmosfere, i suoni, i profumi, della Mestre del quattordicesimo secolo, ma anche conoscere, con una cerimonia davvero attenta anche ai minimi particolari storici (comprendenti personaggi realmente esistiti, strumenti musicali, gonfaloni, bandiere, costumi d’epoca) un momento importante per la Città: l’istituzione della podesteria, che segna il suo passaggio dal dominio di Treviso a quello di Venezia.

Un modo per riscoprire, con una ‘full immersion’, la storia medioevale della città, che in pochi conoscono.”

“La giornata si aprirà però alle ore 10 – ha sottolineato Rallo – con l’inaugurazione del ‘mercato medioevale’, nei borghi Caneve e San Girolamo, ricco di una ventina di banchi dell’epoca: dal vasaio all’armaiolo, dal profumiere al fabbro, dallo speziere all’amanuense, e arricchito dalla presenza di musici, saltimbanchi, soldati che si esibiranno in combattimenti.”

Nel pomeriggio, alle ore 17, la rievocazione storica dell’istituzione della Podesteria, con un’ottantina di personaggi che percorreranno il centro storico di Mestre, si fermeranno davanti al palazzo della Podesteria, ancora esistente, in cui verrà presentato il podestà, e si recheranno poi, attraversando il ‘mercato medioevale’ sino alla chiesa di san Girolamo, per l’atto di devozione propiziatorio al Santo.

Per Mestre – hanno sottolineato il presidente della Municipalità Pasqualetto e la delegata Berton – non sarà solo una bellissima festa, ma un momento di conoscenza molto importante, grazie anche al grande lavoro di ricostruzione storica fatto dalla Pro Loco di Mestre. Un lavoro che si arricchisce di anno in anno e che speriamo possa davvero diventare un appuntamento fisso, nel mese di marzo, per la città.”