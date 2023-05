Mestre in festa: più di 750 giovani celebrano la Giornata della Musica

L’M9, Museo del ‘900 di Venezia, ha ospitato la “Giornata della Musica” con la partecipazione di 750 studenti provenienti da 26 istituti scolastici. Durante l’evento, i ragazzi si sono esibiti in solistiche, esibizioni corali, performance orchestrali e concerti di musica da camera, proponendo repertori musicali diversificati. L’iniziativa è stata promossa dalla Rete delle scuole a ordinamento musicale degli ambiti territoriali della provincia di Venezia.

VENEZIA MESTRE. La “Giornata della Musica” si è svolta presso l’M9, Museo del ‘900 di Venezia, e ha visto la partecipazione di 750 studenti provenienti da 26 istituti scolastici diversi della Città metropolitana di Venezia. Durante l’evento, i ragazzi si sono esibiti dal vivo in solistiche, esibizioni corali, performance orchestrali e concerti di musica da camera, proponendo repertori musicali diversificati.

L’evento, organizzato dall’I.C. “Luigi Nono” di Mira, in collaborazione con M9 e con il patrocinio del Comune di Venezia, ha visto la presenza del consigliere Matteo Senno presidente della X Commissione Giovani e Sport. Durante il suo intervento, il consigliere ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e della cultura nella città di Venezia, annunciando il progetto “6Cultura” per avvicinare i giovani al mondo della produzione artistica e culturale.

L’evento ha rappresentato una preziosa opportunità per i giovani allievi musicisti di manifestare il risultato di un percorso formativo non solo musicale, ma creativo a 360 gradi. L’iniziativa è stata promossa dalla Rete delle scuole a ordinamento musicale degli ambiti territoriali della provincia di Venezia, nel contesto della XXXIV edizione della rassegna “Settimana nazionale della musica a scuola”, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’I.N.D.I.R.E.

I giovani talenti che si sono esibiti, hanno dimostrato grande passione e impegno nella loro performance in quattro palcoscenici , proponendo un repertorio di composizioni classiche e brani di musica pop, rock e latin. La performance è stata una vera e propria celebrazione della creatività e dell’arte musicale, e ha dimostrato come la cultura possa essere un ponte di unione tra le persone.

