Mestre il verde ed i suoi parchi

Goldoni parlò di Mestre come di una piccola Versailles. Nel 700 infatti Mestre abbondava in ville, giardini e corsi d’acqua.

Purtroppo di tutto ciò oggi e rimasto ben poco, ma a Mestre c’è ancora verde, parchi da vedere e godere. Luoghi che possono essere visitati o passeggiando o in bicicletta, basta conoscerli.

In centro città troviamo i giardini delle mura risalenti al medioevo ed al castello di Mestre. Proseguendo si può passare al parco di villa Querini lungo la via circonvallazione ricordo delle tante ville che i veneziani avevano in terra ferma. Una volta nel giardino c’era un piccolo lagheto con i cigni.

Poco più in là incontriamo il Terraglio, strada fiancheggiata da imponenti platani che collega Mestre a Treviso. Qui si trova il giardino di villa Tivan . Dal Terraglio parte via Trezzo che conduce a Carpenedo con il parco di villa Franchin ed il verde di viale Garibaldi.

Proseguendo verso il centro arriviamo al giardino di Porta Altinate e poi il parco Ponci, una volta molto ampio addirittura con un laghetto, ma ormai ridotto a poco più di un fazzoletto.

Si sono aggiunti dopo gli anni 70 il parco della Bissuola, Piraghetto, il vasto Parco di San Giuliano ed il Bosco di Mestre vero polmone verde per la città.

Fonte : Venezia Unica

