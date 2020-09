Mestre. Festa di San Girolamo

La Pro Loco di Mestre informa che anche quest’anno si svolgerà la “Festa di San Girolamo”, nonostante le misure imposte per combattere la trasmissione del Covid-19.

Questo il programma a partire da oggi, 25 settembre, e proseguirà nei giorni 26, 27 e 30 settembre, come segue:

Pane in Piazza Ferretto, Mercatino sempre in Piazza Ferretto, Gara di cicchetti tradizionali, Mercato dei portici in via Palazzo, Canti e balli della vendemmia tra via Caneve, via San Girolamo e via Palazzo, Mostra mercato bell’Italia in via Palazzo.

