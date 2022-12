Mestre, completati i lavori per il raddoppio della pista ciclabile in via Rielta

Con la dipintura della segnaletica, si sono conclusi, in via Rielta a Mestre, i lavori di allargamento della pista ciclabile. Tra le prime sorte a Mestre, una trentina di anni fa, la pista era sinora ad un’unica corsia, con direzione contraria al senso unico di marcia dei veicoli.

Non era perciò garantita adeguata sicurezza ai ciclisti che imboccando via Rielta da via Ca’ Rossa, erano invece obbligati a transitare su una sede stradale abbastanza stretta in promiscuità con le auto.

Oltre a realizzare il doppio senso di marcia per la pista, sono stati anche rifatti i marciapiedi adiacenti, per eliminare le numerose barriere architettoniche che erano presenti.