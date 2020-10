Mestre. City Hostel di via Ca’ Marcello chiude. Ancora lavoratori senza lavoro

Il City Hostel, uno dei grossi complessi alberghieri sorti in via Ca’ Marcello, va via, chiude.

Soltanto a luglio del 2019 la struttura aveva aperto i battenti con tanto di inaugurazione alla presenza del Sindaco Luigi Brugnaro.

La struttura era gestita dalla società austriaca Wombat’s, ma evidentemente non ha retto al vistoso ed inarrestabile calo del turismo a Venezia ed ha preferito abbandonare.

Negli ultimi giorni una fila di autotreni ha svuotato l’albergo che conta ben 122 camere ed ora è vuoto non solo di arredi, ma anche del personale. Altri lavoratori senza stipendio in cerca di una occupazione, cosa non facile di questi tempi.

Sul sito di Wombat’s si legge: “A causa delle continue crisi dell’intera industria dei viaggi per ovvie ragioni, siamo costretti a chiudere la nostra attività a Venezia. Ringraziamo il nostro team, i nostri ospiti ed i nostri amici locali. Forse potremo tornare a Venezia quando la situazione si sarà rianimata per tutti noi”.

L’augurio è che questo resti un caso isolato, ma purtroppo la situazione pesante del turismo provocata dalle misura anti Covid non lascia molto spazio a delle prospettive rosee.

