Mestre Book Fest: il libro è più vivo che mai

Due settimane all’insegna del libro d’autore: dal 6 al 18 giugno Mestre porta letteralmente in piazza narrativa, giallo, cucina, sport e gli immancabili fumetti, che la settimana scorsa hanno fatto registrare l’affluenza record di 18mila visitatori a Forte Marghera. Un progetto totalmente gratuito per la cittadinanza, eccezion fatta per i “pranzi con l’autore”: un modo per sedersi a tavola con lo scrittore di turno e portarsi a casa il suo romanzo o saggio che sia, coinvolgendo così anche le realtà commerciali del territorio.

MESTRE – Mestre ha “fame” di cultura. La città dormitorio di Porto Marghera, com’è stata chiamata per anni, è invece vivace e pronta a rispondere agli stimoli culturali. Da sempre. C’è stato il tempo delle operette, molti anni fa, con un teatro Corso gremito fin sulle scale. O la rassegna jazz, i famosi appuntamenti con l’autore all’Amelia o ancora le proiezioni in piazza dei film della Biennale del Cinema.

E ogni volta c’era il tutto esaurito, esattamente com’è successo lo scorso settimana per Venezia Comics.

Ma il libro è il libro e, come ha detto questa mattina l’Assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, “il libro non muore mai”.

Un libro ti porta a viaggiare nel tempo e nello spazio. Ti fa ridere o piangere, ti accompagna in vacanza, nei momenti belli e in quelli più difficili. Il libro è quell’amico che ti fa scoprire anche parti di te che non conoscevi. E ti arricchisce di pagina in pagina.

Mestre Book Fest è proprio questo: una dichiarazione d’amore per i libri e la letteratura. Gli argomenti e gli ospiti accontentano ogni fascia d’età: si va dallo Youtuber Francesco Sole a Reinhold Messner che non ha bisogno di presentazioni, passando per il giornalista Mario Giordano, il disegnatore di Topolino Giorgio Cavazzano fino a Maurizio De Giovanni, autore del Commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone.

Ad aprire il festival, martedì 6 giugno, sarà Ilaria Tuti, tra le più talentuose gialliste italiane e autrice dei Fiori sopra l’inferno, thriller con protagonista la commissaria Teresa Battaglia.

Ma in veste d’autore si presenteranno in piazza Ferretto anche la cantante Malika Ayane, l’imitatrice, comica, cabarettista, attrice, autrice televisiva, conduttrice televisiva, scrittrice e regista Sabina Guzzanti, Matteo Bussola di Radio 24, lo scienziato Marco Malvaldi conosciuto ai più come l’autore dei Delitti del Barlume e Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

“In più si è, meglio le cose riescono – ha commentato l’assessore Paola Mar ringraziando tutte gli sponsor che hanno creduto per primi al progetto, nato due anni fa. – Questa manifestazione è un ulteriore tassello che testimonia la vivacità culturale della Città, un’identità ormai consolidata grazie al percorso portato avanti in questi anni dall’Amministrazione Brugnaro. Quella di quest’anno vuole essere la prima di tante future edizioni e rappresenta un’occasione d’incontro per la cittadinanza con importanti scrittori, tra i più noti del panorama letterario nazionale, con i quali il pubblico avrà la possibilità di dialogare. Oggi c’è chi dice che il libro è morto, che non si legge più, il grande interesse che c’è attorno al Mestre Book Festival dimostra esattamente il contrario. La sinergia tra Istituzioni, enti e associazioni ha permesso di portare a compimento un progetto nato ancora prima della pandemia e che oggi prende vita con l’obiettivo di fare di Mestre un polo culturale”.

Direttore artistico del festival è Alessandro Tridello, titolare della libreria Ubik di Mestre: “Gli eventi, completamente gratuiti, sono a disposizione di tutti. Mestre Book Fest, è un marchio registrato da parte del Comune e da Confcommercio e questo è sinonimo di garanzia e continuità dell’evento nel tempo“.

“Sin da quando è nata l’idea del Mestre Book Fest – ha detto il presidente di Confcommercio Mestre Massimo Gorghetto – avevamo pensato a un evento di grandissima qualità da offrire alla città. Ora che ufficializziamo il programma, con nomi di autori di altissimo livello, possiamo dire di aver confermato la promessa. Con coraggio e passione ci siamo impegnati affinché il festival sia nella città, con la città e per la città. Saranno eventi capaci di animare il centro, locali, ristoranti, portando un indotto importante per le attività commerciali. Questo vuol dire, in concreto, fare promozione e rigenerazione urbana. Il conto alla rovescia è iniziato e non ci resta che aspettare l’inaugurazione, con l’invito a tutti i mestrini a segnare in agenda gli appuntamenti e partecipare perché sarà una manifestazione unica. Grazie a tutti coloro che a vario titolo sanno collaborando per la sua migliore riuscita”.

“Ringraziamo il Comune e Confcommercio per averci coinvolto in questa iniziativa che ha un alto valore culturale – ha proseguito Antonio Rigon, direttore di M9 District – Questo festival è un progetto che mette assieme diversi attori, coinvolgendo diverse filiere. Siamo felici di supportare quest’iniziativa di marketing territoriale, grazie al Book Fest il centro di Mestre offrirà ai partecipanti importanti occasioni di intrattenimento ma anche di riflessione“.

“Avviamo la collaborazione con il Comune di Venezia e Confcommercio Mestre sostenendo il Mestre Book Fest, convinti di poter dare un contributo fattivo alla realizzazione di un’iniziativa culturale di grande spessore, in grado di richiamare appassionati da tutta Italia. Arte e cultura rappresentano uno straordinario volano di crescita e coesione sociale, a cui diamo molto spazio tra le attività finanziate” le parole di Francesco Piccin, in rappresentanza di Banca Prealpi San Biagio.

“Cultura e Sport sono due ambiti che ci hanno già visti impegnati in altre manifestazioni sul territorio, il Mestre Book Fest è una grande opportunità che ci consente di perseguire questo obiettivo, ovvero essere parte attiva sul territorio” ha concluso Marco Canella del Gruppo Alì, sponsor della manifestazione.

Clicca qui per scoprire tutti gli autori, le date e gli orari di Mestre Book Fest

La rassegna è organizzata dal Comune di Venezia e Confcommercio Mestre, in collaborazione con Vela Spa, Fondazione di Venezia, M9 e le Università Ca’ Foscari e Iuav. A illustrare i dettagli dell’evento, presentato questa mattina al Municipio di Mestre, sono stati l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, il dirigente della Direzione Sviluppo e Promozione della Città Marco Mastroianni, il presidente e il direttore Confcommercio Mestre, rispettivamente Massimo Gorghetto e Matteo Antonich e il direttore di M9 District Antonio Rigon. All’incontro sono intervenuti anche Francesco Piccin in rappresentanza di Banca Prealpi San Biagio e Marco Canella del Gruppo Alì, sponsor della manifestazione.