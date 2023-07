Mestre, “Bandiere 2023” colora via Piave con 19 illustrazioni

È stata inaugurata ieri sera, nei giardini di via Piave a Mestre, la mostra d’arte “Bandiere 2023”. È un’esposizione open air di 19 bandiere verticali collocate sui lampioni che percorrono la via. Le bandiere, realizzate in PVC riciclabile, riportano illustrazioni realizzate da artisti, studenti e bambini del territorio.

MESTRE – Hanno partecipato all’inaugurazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco Andrea Tomaello e l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar. “Mestre nella produzione e nell’esposizione culturale sta alzando sempre più l’asticella, e quest’opera di street art ne è una chiara testimonianza”, ha detto l’assessore Mar nel suo discorso di saluto. “‘Bandiere’ è un’iniziativa che è nata grazie ad una forte sinergia tra organizzatori e Comune, e che è stata in grado di coinvolgere artisti di tutte le età e con diversi background. La nostra Amministrazione – ha concluso – sta puntando molto sull’offerta culturale di Mestre, e lo sta facendo portando l’arte in tutti i luoghi, da quelli centrali a quelli più degradati”.

“Questa non è una zona qualsiasi – ha aggiunto il vicesindaco Tomaello – via Piave è definibile come una porta di Venezia, in quanto su questa strada passano tantissimi pullman, persone e biciclette che si recano in stazione per raggiungerla. Una via quindi molto importante, dove queste bandiere saranno senz’altro viste da molti e apprezzate”, ha concluso.

Il tema scelto per la mostra è quello dei “volti”. Volti di persone del quartiere, volti di stranieri, turisti, o che l’immaginazione porta a ripopolare idealmente i marciapiedi di via Piave, come spiegato dall’artista Marco Iacampo, che ha curato la direzione artistica dell’esposizione.

Si tratta di un’iniziativa culturale che vuole utilizzare l’arte come strumento di rigenerazione urbana in un quartiere che presenta delle problematiche, ma che gode anche di grande vivacità in termini di associazioni e soggetti che promuovono la sua animazione.

L’iniziativa rientra nel palinsesto di eventi de “Le città in festa” ed è proposta da Portaverde, progetto di rivitalizzazione dei Giardini di Via Piave promosso dal Comune di Venezia.