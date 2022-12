Mestre, arriva il “Piano Freddo” per i più fragili

Con il mese di dicembre alla Casa dell’ospitalità di Mestre è partito il “Piano Freddo”, servizio comunale di accoglienza e assistenza delle persone senza dimora per tutta la durata dei mesi invernali. Il piano di ospitalità, inserito nelle misure del PON Metro 2014-2020 “INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEI SENZA DIMORA” è promosso dal Comune di Venezia e attuato dalla Fondazione Casa dell’Ospitalità in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino.

“Il servizio – illustra l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini – garantirà l’accoglienza notturna a 35 persone per notte. Tale numero può essere aumentato in caso di condizioni climatiche particolarmente rigide o di situazioni di bisogno registrate dai servizi coinvolti. Agli ospiti accolti, oltre alla possibilità di un letto e di una doccia calda, verrà consegnato su richiesta un “kit igiene” (un set composto da asciugamano in materiale TNT, saponetta, porta-saponetta, dentifricio, spazzolino e lamette per gli uomini, assorbenti igienici per le donne) e un “kit colazione”. Le persone accolte potranno usufruire del servizio di lavanderia notturna, sempre più utilizzato. Lo scorso anno il numero di richieste è arrivato anche a nove per sera”.

Per richiedere l’accoglienza è attivo lo sportello, cosiddetto “check in”, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 8,30 alle 10 nella sede di via Santa Maria dei Battuti 1/d a Mestre.

“Parallelo all’accoglienza e altrettanto importante – continua l’assessore Venturini – è il lavoro delle due Unità di Strada, impegnate in terraferma e in centro storico e isole”. Gli operatori, in collaborazione con Croce Rossa e Croce Verde, saranno impegnati nell’intercettare le persone che vivono in strada, monitorare le loro condizioni, fornire informazioni e distribuire beni di conforto, in particolare coperte e generi di ristoro tra cui coperte, bevande calde, materassini, sedute termiche, “kit scaldacorpo”.

L’Unità di Strada, in caso di necessità, si occupa anche di accompagnare in struttura persone particolarmente esposte al rischio del freddo notturno. Le unità di strada daranno inoltre riscontro alle chiamate (mediamente 600 al mese nel periodo invernale) pervenute da cittadini e utenti attraverso il numero verde 800589266, attivo 24 ore su 24, istituito dal Comune di Venezia per richiedere informazioni o inviare segnalazioni.

Lo staff operativo del Piano Freddo è composto da 17 operatori con diverse competenze e provenienza. Caratteristica e punto di forza del gruppo è la presenza di 4 operatori PEER, persone accolte dalla Casa dell’Ospitalità e assunte come mediatori e operatori durante il periodo invernale. Sono figure essenziali, soprattutto per il lavoro di strada in quanto conoscono sia il contesto delle persone senza dimora facilitando approccio, comunicazione e relazione, che le necessità, anche non dichiarate, di chi vive all’addiaccio.

“Con l’arrivo del freddo il Comune ha ulteriormente rafforzato i servizi rivolti alle persone che vivono sulla strada” conclude Venturini. “Si tratta di attività molto articolate in struttura e su strada. Ringrazio tutto il personale coinvolto in questo servizio e nel Piano Freddo e le associazioni che collaborano con noi per raggiungere gli obbiettivi del progetto. Invito inoltre i cittadini a segnalare eventuali situazioni di bisogno al fine di intervenire tempestivamente e puntualmente.”

Il Comune lancia infine il consueto appello ai cittadini per la raccolta di coperte e sacchi a pelo che verranno distribuiti dall’Unità di Strada. È possibile donare alla Casa dell’Ospitalità nei giorni di martedì e giovedì, chiamando la segreteria al numero 041/958409.