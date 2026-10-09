Mestre, apre al pubblico il Residence Bosco di Mestre: ville e appartamenti immersi nel verde

Sabato 10 e domenica 11 ottobre porte aperte al nuovo complesso residenziale di via del Tinto, con visite al cantiere, presentazioni del progetto e uno spettacolo di Carlo & Giorgio. Su 48 mila metri quadrati sono previste 24 unità abitative, accanto a un bosco di cinque ettari con cinquemila piante

MESTRE (VE). Un nuovo complesso residenziale a pochi passi dal centro di Mestre, tra architettura contemporanea e aree verdi. È il Residence Bosco di Mestre, progetto promosso da Suninvest e DreamHouse che sabato 10 e domenica 11 ottobre aprirà per la prima volta al pubblico il cantiere di via del Tinto, per presentare le abitazioni e illustrare lo sviluppo dell’intervento.

La due giorni offrirà l’occasione di conoscere da vicino il progetto, firmato dallo Studio Bergo Architettura di Martellago, attraverso visite guidate, presentazioni e momenti di intrattenimento. Sabato il programma inizierà alle 16.30, con il taglio del nastro previsto alle 17. Dalle 18 spazio all’“Aperitivo in Cantiere”, accompagnato dallo spettacolo del duo comico veneziano Carlo & Giorgio. Domenica, dalle 10, sono in programma visite, approfondimenti sulle ville, stazioni interattive e un’area dedicata al food. La manifestazione si concluderà nel pomeriggio con un DJ set alle 17.30.







Ville e appartamenti a ridosso del bosco

Il complesso si sviluppa su una superficie complessiva di 48 mila metri quadrati e prevede 24 unità abitative, tra ville singole e 15 appartamenti. I lavori sono iniziati nel 2024: attualmente vengono presentate le prime quattro ville, mentre altre cinque sono in fase di costruzione. Il completamento dell’intervento proseguirà attraverso nuovi lotti, secondo un programma triennale annunciato dalla società a partire dal prossimo anno.

Uno degli elementi distintivi del progetto è la vicinanza al nuovo bosco, un’area di cinque ettari nella quale sono state messe a dimora cinquemila piante, ispirandosi alla flora del vicino Bosco di Carpenedo. Il complesso dispone inoltre di un parco privato destinato ai residenti e si inserisce in un contesto che comprende percorsi naturalistici e luoghi di interesse storico come Forte Carpenedo e Villa Malvolti.

«Abbiamo concluso le opere pubbliche comuni, dalla strada ai parcheggi, e le operazioni per la realizzazione del bosco promesso alla cittadinanza», spiega Flavio Campagnaro, CEO di Suninvest e promotore dell’intervento. «All’interno del residence abbiamo sviluppato più della metà della volumetria disponibile. Siamo pronti e attendiamo a breve dal Comune la cessione delle opere e la consegna delle prime agibilità».

Campagnaro precisa che il progetto non si esaurirà con questa prima fase, ma proseguirà con ulteriori lotti, nell’ambito di un piano che punta a completare il complesso nell’arco di tre anni.

Efficienza energetica e attenzione ai dettagli

Le abitazioni sono progettate per coniugare comfort, luminosità e prestazioni energetiche. Le ville si distinguono per gli spazi interni ampi, i giardini al piano terra e le terrazze ai piani rialzati. Le grandi vetrate e le doppie altezze contribuiscono a valorizzare la luce naturale, mentre le pareti ventilate sono concepite per favorire la circolazione dell’aria nell’intercapedine tra muratura e rivestimento esterno.

Sul fronte tecnico, gli edifici sono previsti in classe energetica A4, con strutture antisismiche, impianti integrati per il riscaldamento e il raffrescamento e moduli fotovoltaici. Completano le dotazioni i serramenti in alluminio a taglio termico e l’impiego di pietra naturale proveniente dalla cava di Santafiora, in Toscana, utilizzata anche per strade e marciapiedi.

Il progetto prevede inoltre un sistema di videosorveglianza perimetrale delle aree comuni. Tra gli elementi indicati dalla società in prospettiva figura anche la presenza di un custode privato.

«Non si tratta semplicemente di costruire ville di prestigio, ma di proporre una filosofia dell’abitare inedita per il nostro territorio», sottolinea Campagnaro. «Abbiamo immaginato un luogo in cui le famiglie possano riscoprire il valore del tempo e la libertà della vita all’aria aperta, pur rimanendo a pochi minuti dal centro di Mestre e dal cuore di Venezia».

Collegamenti e servizi a pochi minuti

La posizione rappresenta uno dei punti di forza dell’intervento. Secondo i dati forniti dalla società, la stazione ferroviaria di Venezia-Carpenedo si trova a circa sei minuti a piedi, mentre piazza Ferretto è raggiungibile in sette minuti in bicicletta. L’ospedale dell’Angelo dista circa sette minuti in auto, l’aeroporto Marco Polo tredici minuti e il centro storico di Venezia quattordici minuti, in base ai tempi di percorrenza indicati dal promotore.

L’obiettivo è offrire una soluzione abitativa che unisca la prossimità ai servizi urbani alla presenza di spazi verdi e percorsi all’aperto, rivolgendosi in particolare a famiglie e professionisti alla ricerca di un contesto residenziale riservato.

Per informazioni sul progetto e sulle giornate di apertura è possibile consultare il sito www.residenceboscodimestre.it.

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