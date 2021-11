Mestre. Antonio Farao’ con Ameen Saleem e Max Furian a Candiani Groove

Secondo appuntamento con la musica internazionale di Candiani Groove. Venerdì 5 novembre alle ore 21 il palco del Centro Candiani ospita lo straordinario pianista Antonio Farao’ che per l’occasione si riunisce in un Trio d’eccezione con Ameen Saleem e Max Furian. Autentica punta di diamante del panorama jazz internazionale, pianista ammirato da Herbie Hancock, ha suonato con i più prestigiosi artisti (Joe Lovano, Didier Lockwood, Miroslav Vitous, Jack Dejohnette, Chris Potter, Benny Golson, Ivan Lins…). Antonio Faraò è da mettere senza dubbio fra i musicisti europei che hanno raggiunto uno standard espressivo al livello degli americani. Il suo stile è inconfondibile: una brillantezza tecnica con un’ impetuosa carica emotiva, una notevole vena compositiva e un travolgente senso ritmico. Nel 1998 riceve il più prestigioso dei riconoscimenti: il primo premio al “Concorso Internazionale Piano Jazz Martial Solal”, indetto dalla Città di Parigi. Un evento che ha lanciato Faraò ancora più intensamente nei circuiti europei della musica contemporanea, e lo ha portato ad incidere, dopo alcuni dischi prodotti in Italia, vari album da leader per l’importante etichetta tedesca Enja Records come “Black Inside” nel 1998 con Jeff “Tain” Watts e Ira Coleman o “Thorn”, nel 2001, in cui Faraò è accompagnato da Jack DeJohnette, Chris Potter e Drew Gress. Antonio Faraò è stato invitato diverse volte da Herbie Hancock per partecipare all’International Jazz Day evento mondiale del jazz organizzato dall’Unesco e dalle Nazioni Unite assieme a Brandford Marsalis, Kurt Elling, Wayne Shorter, Marcus Miller, Al Jarreau e molti altri. Biglietti Intero euro 15 Ridotto possessori tessere Cinema Più e Img euro 12 Ridotto Candiani Card, studenti fino a 26 anni euro 10 Ridotto speciale under 14 euro 3 Biglietti in vendita alla biglietteria del Centro e online www.vivaticket.it (diritto di prevendita 1 euro) Orari biglietteria Da mercoledì a sabato 16.00 – 19.00; venerdì anche 10.00 – 13.00. In occasione degli spettacoli, da due ore prima dell’inizio. Informazioni T. 041 2386126 [email protected] facebook.com/Centro.Culturale.Candiani L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021 , n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.